台積16日法說會 外資上調目標價最高1800元

聯合報／ 記者徐牧民／台北報導

台積電法說會十六日登場，市場預期公司高層將釋出佳音，外資圈掀起目標價調升潮。統計至十日為止，已有摩根士丹利（大摩）、麥格理、高盛、野村、滙豐、花旗等六大外資券商趕在法說前發布報告上調台積目標價，現以滙豐喊到一千八百元最高。

統計目前外資圈看台積電，評等部分維持「優於大盤」、「買進」，而目標價方面，滙豐由一三○五元上調至一千八百元，調幅達百分之卅七點九，並給予「買進」的評等，看好其第四季、明年營運將穩步增溫；野村的目標價緊追在後，從一千三百一十元上調至一千七百八十元，次於匯豐，調幅百分之卅五點八。

此外，麥格理從一千三百六十五元上調至一千六百廿元，調幅百分之十八點六；花旗從一千四百元調高至一千六百元、調幅百分之十四點二；高盛則由一千三百七十元上調至一千六百元、調幅百分之十六點七；大摩從一千三百八十八元上調到一千五百八十八元，調幅百分之十四。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，若台積電再次因強勁的人工智慧（ＡＩ）需求而上調全年營收指引，股價將因此上揚，建議在法說會前逢低布局，因整體半導體需求增強，且二○二六年可能調漲報價。

高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，首先，台積電二○二七年二奈米產能將提升，主因智慧型手機、高效能運算以外的第二波二奈米客戶需求強勁成長。其次，高盛將美元兌新台幣匯率假設由廿九元上調至卅元，將有利台積電的營收及毛利率。

滙豐也於報告中表示，在ＡＩ的強勁需求下，台積電有望於二○二六年將CoWoS產能從九十三萬至九十五萬片提高到超過一百萬片，年增達百分之八十三，且不排除CoWoS產能進一步擴張的可能性，超出目前預期。

不僅外資圈瘋調高台積目標價，國內本土法人也紛紛按讚，目標價從一千五百元至一千六百八十元不等，綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清看法，目前市場對台積電法說會維持樂觀態度，研判將優於預期，但仍需持續關注會中對於明年資本支出、二奈米製程進度等看法，不過，在ＡＩ動能強勁下，CoWos供需展望樂觀，有望推動明年動能。

且不管是輝達與OpenAI交叉投資，或是OpenAI與超微結盟，台積電都是受惠廠商，第四季傳統旺季效應持續，股價不必預設高點。而在台積電續飆高下，亦看好相關台積電概念股表現。

