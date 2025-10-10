塑化產業四大利多推動 迎來景氣轉折「關鍵時刻」

塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，主因美中關稅談判、中國反內捲、烏俄停戰及油價下跌等利多可望發酵，法人看好台塑集團營運落底回升，其中台塑化（6505）煉油獲利大幅改善，預估第3季每股純益（EPS）將有所回升，而台塑（1301）、台化（1326）也有望呈現虧損收斂。

回顧過去10年，自2015年開始全球乙烯產能逐年擴張，新增產能集中在中東、美國及中國大陸，而2020年後中國煉化一體產能進入投產高峰，推動全球乙烯產能擴張速度加快，每一年產能增速均超過4%，2024年底全球乙烯產能提升至2.30億噸，年增2.0%。乙烯供給超過需求，產能過剩，造成乙烯價格積弱不振，下游衍生物價格也同步疲軟不振，普遍呈現虧損。

法人表示，目前塑化產業將有四大利多，首先、美中關稅談判，美國一度禁止乙烷出口，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計畫恐生變數。

其次、中國反內捲政策出台，淘汰老舊產能，以煉油老舊產能佔比超過3成，受惠最大，烯烴及純苯的老舊產能占比也在14%以上，有助於改善供需失衡。

第三、烏俄戰爭若能停戰，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力。

第四、油價長期趨勢偏空，下游塑化業者可望享有成本降低好處，可提振獲利表現，展望趨於樂觀。