塑化產業四大利多推動 迎來景氣轉折「關鍵時刻」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，主因美中關稅談判、中國反內捲、烏俄停戰及油價下跌等利多可望發酵，法人看好台塑集團營運落底回升。圖／聯合報系資料照片
塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，主因美中關稅談判、中國反內捲、烏俄停戰及油價下跌等利多可望發酵，法人看好台塑集團營運落底回升。圖／聯合報系資料照片

塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，主因美中關稅談判、中國反內捲、烏俄停戰及油價下跌等利多可望發酵，法人看好台塑集團營運落底回升，其中台塑化（6505）煉油獲利大幅改善，預估第3季每股純益（EPS）將有所回升，而台塑（1301）、台化（1326）也有望呈現虧損收斂。

回顧過去10年，自2015年開始全球乙烯產能逐年擴張，新增產能集中在中東、美國及中國大陸，而2020年後中國煉化一體產能進入投產高峰，推動全球乙烯產能擴張速度加快，每一年產能增速均超過4%，2024年底全球乙烯產能提升至2.30億噸，年增2.0%。乙烯供給超過需求，產能過剩，造成乙烯價格積弱不振，下游衍生物價格也同步疲軟不振，普遍呈現虧損。

法人表示，目前塑化產業將有四大利多，首先、美中關稅談判，美國一度禁止乙烷出口，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計畫恐生變數。

其次、中國反內捲政策出台，淘汰老舊產能，以煉油老舊產能佔比超過3成，受惠最大，烯烴及純苯的老舊產能占比也在14%以上，有助於改善供需失衡。

第三、烏俄戰爭若能停戰，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力。

第四、油價長期趨勢偏空，下游塑化業者可望享有成本降低好處，可提振獲利表現，展望趨於樂觀。

乙烯 台塑集團 關稅 台塑化 EPS

相關新聞

賴總統國慶談話 分析師點名「這幾檔概念股」：台股注意政策題材

美國政府持續停擺，美股漲勢暫歇，9日收黑。市場聚焦總統賴清德今天國慶演說，提出台灣將打造為全球前5大算力中心，並推動AI...

台股僅3個交易日 單周漲逾540點、再攀新高

台股多頭持續發威，雖然本周只有三個交易日，在科技權值股領軍之下，周五大漲238點，上漲0.8%，指數收在27,301點，...

台積千億股息 催動台股上攻…預期年底前還有逾200億活水

台積電昨（9）日發放每股5元現金股息，總金額高達1,296.6億元，逾千億的資金活水回投股市，助力台股開高收高，終場大漲...

大摩：權王股價上看1,506

摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，提出三情境預估台積電營收年增率與股價走勢，最樂觀情境下，看好台積電2025年美元營收...

塑化產業四大利多推動 迎來景氣轉折「關鍵時刻」

塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，主因美中關稅談判、中國反內捲、烏俄停戰及油價下跌等利多可望發酵，法人看好台塑集團營運落底...

功率半導體迎春燕？法人預期「3台廠」有望受惠 這項應用能見度最高

功率半導體產業已走出長期低迷並呈現緩步復甦，庫存去化應已落底。各應用領域以AI/資料中心能見度較高，主因隨著AI伺服器需...

