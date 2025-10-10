聽新聞
0:00 / 0:00
塑化產業四大利多推動 迎來景氣轉折「關鍵時刻」
塑化產業處於景氣轉折的關鍵時刻，主因美中關稅談判、中國反內捲、烏俄停戰及油價下跌等利多可望發酵，法人看好台塑集團營運落底回升，其中台塑化（6505）煉油獲利大幅改善，預估第3季每股純益（EPS）將有所回升，而台塑（1301）、台化（1326）也有望呈現虧損收斂。
回顧過去10年，自2015年開始全球乙烯產能逐年擴張，新增產能集中在中東、美國及中國大陸，而2020年後中國煉化一體產能進入投產高峰，推動全球乙烯產能擴張速度加快，每一年產能增速均超過4%，2024年底全球乙烯產能提升至2.30億噸，年增2.0%。乙烯供給超過需求，產能過剩，造成乙烯價格積弱不振，下游衍生物價格也同步疲軟不振，普遍呈現虧損。
法人表示，目前塑化產業將有四大利多，首先、美中關稅談判，美國一度禁止乙烷出口，中國乙烷裂解廠運作不順，未來乙烷裂解乙烯工廠投資計畫恐生變數。
其次、中國反內捲政策出台，淘汰老舊產能，以煉油老舊產能佔比超過3成，受惠最大，烯烴及純苯的老舊產能占比也在14%以上，有助於改善供需失衡。
第三、烏俄戰爭若能停戰，可削減中國低價原油成本優勢，減緩市場競爭壓力。
第四、油價長期趨勢偏空，下游塑化業者可望享有成本降低好處，可提振獲利表現，展望趨於樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言