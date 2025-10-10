功率半導體迎春燕？法人預期「3台廠」有望受惠 這項應用能見度最高

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
功率半導體產業已走出長期低迷並呈現緩步復甦，庫存去化應已落底。法人研究示意圖／AI生成

功率半導體產業已走出長期低迷並呈現緩步復甦，庫存去化應已落底。各應用領域以AI/資料中心能見度較高，主因隨著AI伺服器需求持續擴張，尤其是在HVDC、伺服器主板電源管理等推升SiC／GaN相關產品應用，法人指出，台廠亦已見切入契機，其中強茂（2481）、朋程（8255）、台半（5425）皆有望受惠

法人預期，目前功率半導體各應用領域仍以AI/資料中心能見度較佳，其次為車用部分，高階產品穩健成長，然低階需求亦強，惟價格競爭猶存；工業方面，各區域表現不一，歐美緩步回升，但中國大陸仍較疲弱，而消費性則相對保守，主要依賴特定新品或是客戶換代支撐。

根據Yole研調預估，資料中心所需的功率元件市場產值將於2030年達10億美金，年複合成長率12%，其中SiC/GaN相關產品仍是市場最重視的產品，預計未來幾年產值年複合成長率大於30%。

隨著AI伺服器功耗大幅上升，從傳統伺服器的1～2kW提升至5kW甚至更高，電力轉換效率與散熱成為關鍵，帶動功率元件需求快速成長；材料方面，過去Si-based為主足以應付低壓、高電流的應用，但在AI，高壓高功率需求推動材料持續往更高效率的方向演進。

AI 伺服器 半導體 強茂 朋程 台半

