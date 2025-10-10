賴總統國慶談話 分析師點名「這幾檔概念股」：台股注意政策題材

美國政府持續停擺，美股漲勢暫歇，9日收黑。市場聚焦總統賴清德今天國慶演說，提出台灣將打造為全球前5大算力中心，並推動AI及國防等產業建設。分析師指出，政策題材可能是下週台股盤面焦點，除AI族群外，航太、網通等軍工概念股也值得留意。

賴總統表示，為確保中華民國台灣的競爭優勢，政府將採取3大策略，包含擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山，力拚台灣成為全球前5大算力中心，推動AI新十大建設，並厚植國防與軍工產業實力，國防預算將在2030年前達到GDP的5%。

資深證券分析師簡伯儀向中央社記者指出，台股目前仍維持創新高的走勢，AI相關族群陸續公布營收表現亮眼，搭配整體量能，市場氣氛仍在相對高檔。

簡伯儀提到，整體國際環境仍維持正向，留意賴總統今天國慶演說中提到的競爭策略，包括打造算力中心及投入量子科技、矽光子與機器人等技術研發；政策紅利可望延續相關族群資金動能，聚焦AI相關族群、航太與網通等軍工概念股；隨著企業陸續公布9月營收，也可觀察營收表現突出個股。

而美股9日表現，美國政府持續停擺，主要指數收黑，標普500指數及那指創下盤中新高後回落，從前一個交易日的漲勢中稍事喘息。

道瓊工業指數下跌243.36點或0.52%，收報46358.42點；標普500指數下滑18.61點或0.28%，收在6735.11點；那斯達克綜合指數小跌18.75點或0.08%，收23024.63點；費城半導體指數下跌19.99點或0.29%，收6840.20點。

台股表現方面，因輝達執行長黃仁勳點名AI運算需求強勁，帶動台股9日收漲238.24點，收盤指數27301.92點再創歷史新高，權王台積電（2330）終場漲25元，收1440元，創收盤新高；台股週線連7紅，週漲540.86點。

台股9日刷新11項新高紀錄，包括台股盤中、收盤指數齊登新高，台積電盤中股價及市值、收盤股價及市值共4項新高，類股部分則有電子股盤中及收盤指數，和半導體股盤中及收盤指數的4項新高，以及預期上市公司總市值逼近新台幣88兆元再刷新猷。