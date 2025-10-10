台股僅3個交易日 單周漲逾540點、再攀新高

台股多頭持續發威，雖然本周只有三個交易日，在科技權值股領軍之下，周五大漲238點，上漲0.8%，指數收在27,301點，盤中一度刷新歷史新高價27,463點；本周台股周線續揚2.0%，上漲540點，平均日均量5,414億元。

三大法人動向上，本周僅有自營商回補205.27億元，外資小幅調節89.67億元，投信連續第9周賣超136.28億元，三大法人單周合計減持20.67億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美股多頭暢旺，且AI題材持續發酵，包括輝達執行長黃仁勳釋出AI晶片需求樂觀言論，提振市場情緒，晶圓龍頭大廠ADR同步展現多頭氣勢，帶動台股周四再度強勢，持續刷新歷史新高價位。

從技術面來看，台股守穩短中長天期均線之上，均線亦維持多頭排列，短線上在5日線未跌破前，盤勢對多方有利，須留意惟外資期貨空單近期大幅增加，須提防短線波動，預期下周台股以震盪盤堅、類股輪動為主。

廖炳焜表示，自美國關稅戰之後，全球局勢改變，三大長線趨勢成形，包括生產力之爭的AI與核能，讓美股科技巨頭持續擴大資本支出、霸權之爭的國防、貨幣之爭的黃金與穩定幣，而台股為全球最完整的AI供應鏈，在獲利與基本面有撐的帶動下，下半年來多頭銳不可當。

另外值得留意的是，廖炳焜分析，AI伺服器耗電飆升，從晶片功率倍增到資料中心供電架構重整，電力效率已成為AI運算的關鍵，根據機構調查，全球AI伺服器電源市場自2025年至2030年，將以年複合成長率高達92％擴張。

隨著輝達Rubin新平台單顆GPU功率上看3.6kW，伺服器整機電壓規格全面升級，800V高壓直流(HVDC)系統將取代傳統480V交流供電成為主流，不僅明顯降低能耗與電壓損失，也推動相關台廠躍居AI電源轉型核心。

廖炳焜認為，目前多頭居上風，然因指數持續攀高，建議持續追蹤5日均量是否維持於5,000億元左右水準，若量能進一步放大至6,000億元以上，則或需留意短線是否出現過熱走勢。