大摩：權王股價上看1,506
摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，提出三情境預估台積電（2330）營收年增率與股價走勢，最樂觀情境下，看好台積電2025年美元營收年增率將超過35%，股價再漲3%至5%，上看1,506元。
大摩大中華區半導體主管詹家鴻以「台積電：催化劑驅動的投資構想」為題指出，若台積電再次因強勁的AI需求而上調全年營收指引，股價將因此上揚，建議在法說會前逢低布局，因整體半導體需求增強，且2026年可能調漲報價。
詹家鴻並對台積電全年基本面數據及後續股價表現，推估三種情境。情境一，預估台積電全年美元營收年增逾35%，其中，第4季美元營收季增3%至5%、毛利率介於59%至61%，且2026年AI及CoWoS需求強到無法完全滿足。此情境發生機率為15%，預估股價將再上漲3%至5%，上看1,506元。
情境二，2025年美元營收年增32%至34%，其中，第4季美元營收持平第3季，單季毛利率落在57%至59%、2026年AI及CoWoS需求仍微幅大於供給。此情境發生機率60%，估計股價最多再漲2%、或這裡就是短線滿足點。
情境三，全年美元營收年增30%，其中，第4季美元營收季減3%至5%、單季毛利率55%至57%、2026年AI及CoWoS呈現供需平衡狀態。此情境預估發生機率為25%，估計股價最差恐將回跌5%、下探1,363元。
