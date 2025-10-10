快訊

大摩：權王股價上看1,506

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，提出三情境預估台積電（2330）營收年增率與股價走勢，最樂觀情境下，看好台積電2025年美元營收年增率將超過35%，股價再漲3%至5%，上看1,506元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻以「台積電：催化劑驅動的投資構想」為題指出，若台積電再次因強勁的AI需求而上調全年營收指引，股價將因此上揚，建議在法說會前逢低布局，因整體半導體需求增強，且2026年可能調漲報價。

詹家鴻並對台積電全年基本面數據及後續股價表現，推估三種情境。情境一，預估台積電全年美元營收年增逾35%，其中，第4季美元營收季增3%至5%、毛利率介於59%至61%，且2026年AI及CoWoS需求強到無法完全滿足。此情境發生機率為15%，預估股價將再上漲3%至5%，上看1,506元。

情境二，2025年美元營收年增32%至34%，其中，第4季美元營收持平第3季，單季毛利率落在57%至59%、2026年AI及CoWoS需求仍微幅大於供給。此情境發生機率60%，估計股價最多再漲2%、或這裡就是短線滿足點。

情境三，全年美元營收年增30%，其中，第4季美元營收季減3%至5%、單季毛利率55%至57%、2026年AI及CoWoS呈現供需平衡狀態。此情境預估發生機率為25%，估計股價最差恐將回跌5%、下探1,363元。

台積千億股息 催動台股上攻…預期年底前還有逾200億活水

台積電昨（9）日發放每股5元現金股息，總金額高達1,296.6億元，逾千億的資金活水回投股市，助力台股開高收高，終場大漲...

國安基金不退場

國安基金於昨（9）日召開第3季例行性會議，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，確定繼續...

就市論勢／伺服器 ODM、散熱 逢低介入

10月初以來台股延續9月強勁漲勢，權值股股價屢創新高帶動，加權指數也頻創歷史新高。這波漲勢主要由聯準會9月降息展開，由於美國就業數據轉弱，通膨仍在可控範圍，股市在降息前即已受預期心理影響上漲。

台股刷新11項新高紀錄！外資買超44.5億 連3賣台積電、鴻海

台股今天刷新11項紀錄，三大法人合計買超台股新台幣79.15億元，其中外資轉買超44.51億元；外資今天加碼台新新光金、...

國安基金繼續護盤 4月9日進場至9月底砸122億元、投報率逼近30%

國安基金於9日召開第3季例行性會議，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，確定繼續執行安...

