快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

台積千億股息 催動台股上攻…預期年底前還有逾200億活水

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）昨（9）日發放每股5元現金股息，總金額高達1,296.6億元，逾千億的資金活水回投股市，助力台股開高收高，終場大漲238點、收27,301點，改寫歷史新猷。統計大盤10月以來以急行軍之姿狂漲1,481點，在國慶前締造光輝10月行情。

台股昨創下多項歷史新高紀錄，包括加權指數盤中27,463點、收盤27,301點，上市總市值88.16兆元、上市櫃總市值合計95.15兆元；權王台積電盤中攻上1,455元、收盤價1,440元，市值37.34兆元；半導體類股指數收841.1點、電子類股指數收1,619.64點；台指期漲242點、收27,335點。

台股9日觀盤重點
台股9日觀盤重點

儘管外資與投信昨天均小幅賣超台積電，外資更是連三天賣超，但賣單並非壓低出貨，而是掛高待售，加上自營商買盤積極力挺，推升台積電股價開高收高，終場上漲25元，貢獻大盤漲點202點。統計10月來，短短六個交易日，台股上漲1,481點，台積電大漲135元，貢獻加權指數1,094點。

台股昨成交量擴增至5,826.7億元，三大法人共買超台股81.1億元。其中外資買超44.5億元，轉賣為買；投信賣超23.7億元，連四賣、累計賣超151.1億元；自營商買超60.3億元，連七買、累計買超446.9億元。

八大公股行庫逢高調節，共賣超45.6億元，賣超包括台積電、華邦電、神達、亞翔、景碩、台達電、群聯、創意等強勢指標股。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等專家看法，就技術面觀察，昨日大盤再度出現跳空大漲改寫新高走勢，不過，目前與季線的乖離率維持在11%附近的高檔區，且成交量爆出逾5,800億元大量。

種種跡象顯示，投資人獲利調節賣壓將逐漸加重，因此，不排除近期可能再度出現漲多拉回走勢，但只要拉回守住昨日留下的多方缺口下緣支撐約27,110點，後續盤勢仍有機會持續創高。

台股近來在各資金潮的推升下，不斷創高走揚，繼台積電股息活水後，上市櫃公司至年底前，還有207.9億元的配息金額，不過真正的資金大潮，還在於美國聯準會年底前有機會再降息2碼所引動的一波資金海嘯。

台積電 台股

延伸閱讀

台股刷新11項新高紀錄！外資買超44.5億 連3賣台積電、鴻海

他問台積電會漲到多少？股民嗨迎主升段 1隱憂怕被「瘋狗」吃掉

台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

台股衝破27000點創高…法人卻大舉出脫龍頭0050？銅板價標的意外受青睞

相關新聞

台積千億股息 催動台股上攻…預期年底前還有逾200億活水

台積電昨（9）日發放每股5元現金股息，總金額高達1,296.6億元，逾千億的資金活水回投股市，助力台股開高收高，終場大漲...

國安基金不退場

國安基金於昨（9）日召開第3季例行性會議，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，確定繼續...

大摩：權王股價上看1,506

摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，提出三情境預估台積電營收年增率與股價走勢，最樂觀情境下，看好台積電2025年美元營收...

就市論勢／伺服器 ODM、散熱 逢低介入

10月初以來台股延續9月強勁漲勢，權值股股價屢創新高帶動，加權指數也頻創歷史新高。這波漲勢主要由聯準會9月降息展開，由於美國就業數據轉弱，通膨仍在可控範圍，股市在降息前即已受預期心理影響上漲。

台股刷新11項新高紀錄！外資買超44.5億 連3賣台積電、鴻海

台股今天刷新11項紀錄，三大法人合計買超台股新台幣79.15億元，其中外資轉買超44.51億元；外資今天加碼台新新光金、...

國安基金繼續護盤 4月9日進場至9月底砸122億元、投報率逼近30%

國安基金於9日召開第3季例行性會議，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，確定繼續執行安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。