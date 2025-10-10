台積千億股息 催動台股上攻…預期年底前還有逾200億活水

台積電（2330）昨（9）日發放每股5元現金股息，總金額高達1,296.6億元，逾千億的資金活水回投股市，助力台股開高收高，終場大漲238點、收27,301點，改寫歷史新猷。統計大盤10月以來以急行軍之姿狂漲1,481點，在國慶前締造光輝10月行情。

台股昨創下多項歷史新高紀錄，包括加權指數盤中27,463點、收盤27,301點，上市總市值88.16兆元、上市櫃總市值合計95.15兆元；權王台積電盤中攻上1,455元、收盤價1,440元，市值37.34兆元；半導體類股指數收841.1點、電子類股指數收1,619.64點；台指期漲242點、收27,335點。

台股9日觀盤重點

儘管外資與投信昨天均小幅賣超台積電，外資更是連三天賣超，但賣單並非壓低出貨，而是掛高待售，加上自營商買盤積極力挺，推升台積電股價開高收高，終場上漲25元，貢獻大盤漲點202點。統計10月來，短短六個交易日，台股上漲1,481點，台積電大漲135元，貢獻加權指數1,094點。

台股昨成交量擴增至5,826.7億元，三大法人共買超台股81.1億元。其中外資買超44.5億元，轉賣為買；投信賣超23.7億元，連四賣、累計賣超151.1億元；自營商買超60.3億元，連七買、累計買超446.9億元。

八大公股行庫逢高調節，共賣超45.6億元，賣超包括台積電、華邦電、神達、亞翔、景碩、台達電、群聯、創意等強勢指標股。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等專家看法，就技術面觀察，昨日大盤再度出現跳空大漲改寫新高走勢，不過，目前與季線的乖離率維持在11%附近的高檔區，且成交量爆出逾5,800億元大量。

種種跡象顯示，投資人獲利調節賣壓將逐漸加重，因此，不排除近期可能再度出現漲多拉回走勢，但只要拉回守住昨日留下的多方缺口下緣支撐約27,110點，後續盤勢仍有機會持續創高。

台股近來在各資金潮的推升下，不斷創高走揚，繼台積電股息活水後，上市櫃公司至年底前，還有207.9億元的配息金額，不過真正的資金大潮，還在於美國聯準會年底前有機會再降息2碼所引動的一波資金海嘯。