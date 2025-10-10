快訊

就市論勢／伺服器 ODM、散熱 逢低介入

經濟日報／ 邱翠欣（野村中小基金經理人）

盤勢分析

10月初以來台股延續9月強勁漲勢，權值股股價屢創新高帶動，加權指數也頻創歷史新高。這波漲勢主要由聯準會9月降息展開，由於美國就業數據轉弱，通膨仍在可控範圍，股市在降息前即已受預期心理影響上漲。

另外，美國四大CSP企業持續上調資本支出，近期輝達投資1,000億美元於OpenAI以及OpenAI宣布10GW投資案等消息，凸顯企業發展AI強勁需求未減反增，激勵以科技股為主的台股表現。

就基本面與資金面而言，目前股市均處於有利地位，整體投資氣氛偏多，後市表現正向看待，惟因評價面較貴，須留意利空消息可能造成較大幅度回檔。

投資建議

大盤持續創高，且本益比（PE）、本淨比（PB）均位於相對高檔，部分投資人開始擔心市場可能出現泡沫。

不過，目前台灣景氣仍處高原期，美國對等關稅大致底定後，IMF、OECD等陸續上調今年及明年GDP預期，加上企業持續增加AI相關方面投資，整體景氣並無疑慮。

此外，輝達目前PE約41~42倍，且其營收與獲利持續成長，相較於2000年初網路泡沫時期部分美股科技巨頭高達三位數本益比，短期應無須擔心泡沫發生。

AI相關產業仍是未來投資焦點，看好族群包括先進晶圓製造與封裝測試，伺服器ODM、滑軌、散熱、BBU、CCL、PCB等，若遇回檔可逢低介入。

AI 美國

