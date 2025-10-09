台股本周上漲540點 上市公司總市值突破88兆元

快訊

中央社／ 台北9日電

AI熱潮延燒，台股本週僅3個交易日，全週大漲540.86點或2.02%，週五集中市場指數收在27301.92點，再創收盤指數新高。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達新台幣88兆1643億元，同步創下新高，較上週增加1兆7331億元。

產業別指數方面，本週漲幅以電器電纜類指數上漲14.7%為最大，跌幅最大是生技醫療類指數下跌4.97%。其他未含金融類指數上漲493.39點，漲幅約2.09%；未含電子類指數上漲212.24點，漲幅約1.13%；未含金融電子類指數上漲130.33點，漲幅約0.97%。

本週全體上市股票成交金額為1兆5035億元，股票成交量週轉率1.89%。成交金額前3名產業分別為半導體類，成交金額5232.8億元，占全體上市股票交易金額比重34.8%；電子零組件類成交金額2955.17億元，占比19.65%；電腦及週邊設備類成交金額2129.89億元，占比14.17%。

累計今年初開盤迄今共187個交易日，集中市場總成交金額為71兆1843億元，市場日平均成交金額3806.65億元；股票成交量週轉率83.53%，股票日平均成交量週轉率0.45%。

