國安基金繼續護盤 4月9日進場至9月底砸122億元、投報率逼近30%

國安基金於9日召開第3季例行性會議，考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，確定繼續執行安定市場任務。根據國安基金公布的第3季財報，4月9日進場護盤至9月底止，累計動用約122.4億元資金，帳面未實現利益約36.5億元，投報率逼近30%，戰績亮眼。

國安基金表示，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。考量台美對等關稅談判及232條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，且國際資金寬鬆致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨及地緣政治衝突升高等國際政經不確定因素仍存，本基金繼續執行安定市場任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

根據國安基金公布的第3季財報，4月9日進場護盤至9月底止，累計動用約122.4億元資金，帳面未實現利益約36.5億元，應收現金股息約1.2億元，不計股息的投報率逼近30%，戰績亮眼。

國安基金自4月9日進場護盤天數已達184天，回顧事件背景，美國總統川普於4月初拋出對等關稅政策，導致台股4月7日重挫2,065點，創下史上單日最大跌點與跌幅紀錄，隔日再續跌772點，兩日合計下殺逾2,800點，引爆市場恐慌。因此國安基金宣布進場護盤，這也是國安基金自2000年成立以來第九度啟動市場安定機制。

依據《國家金融安定基金設置及管理條例》，目前國安基金的總額維持在5,000億元。過去國安基金八次護盤，第1次進場護盤是在2000年3月16日首次政黨輪替，護盤5天後就退場，是進場天數最短的一次；最長一次進場275天，也是最近一次進場是在2022年7月13日，主要受到俄烏戰爭與通膨等利空夾擊俄烏戰爭與通膨等國際政經情勢影響，當時台股已累計下跌4,268.22點，在國安基金進場後得以緩解，到2023年4月13日才退場。

其他幾次包含2000年網際網路泡沫、以巴衝突；2004年三一九槍擊事件、兩岸關係緊張；2008年全球金融海嘯；2011年歐債危機、北韓領導人金正日猝逝；2015年人民幣劇貶，亞洲多國家貨幣競相貶值，恐慌性投降式拋售；2020年新冠肺炎疫情及國際油價暴跌所帶動的股市大跌；2022年因俄烏戰爭致推升通膨、西方國家加速升息等因素，使國安基金進場護盤。

回顧過去國安基金進場八次，報酬率七勝一敗。很多投資人也會希望能夠掌握國安基金的投資動向，藉此在股市中獲利。