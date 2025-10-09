國安基金不退場！兩大變數釐清 隨時召開臨時委員會議終止護盤

國安基金今日委員會議昨出續留場內的決議，此外也公布最新季報，第三季底的國安基金持台股餘額共有37億元，而10月以來仍有持續進場，截至目前為止，國安基金進場金額約在40億上下，今日決定續留場內主要二大原因，一是台美關稅協議尚未定案，另一個則是232條款的變數。

據了解，與會委員也達成共識，國安基金例會是在明年1月才會再召開，因此，不會等到下次例會，只要一有關稅談判結果出爐、台灣的232調查結果明朗，國安基金委員會議將隨時召開臨時委員會議讓決定讓國安基金退場，就看上述二大變數何時釐清。

許多重大議題朝野歧見很深，但對於國安基金續留場內，朝野代表則難得有一致的共識，今日委員會議決議續留場內是全體國安基金委會跨黨派的一致共識，除了一位學者專家未與會，其他委員全員到齊。

有關人士轉述開會的情況，儘管台股不斷創史上新高，已經來到27000點之上，為國安基金20多年進場以來大盤指數最高，但由於今年4月美國對等關稅的「 解放日」對台股造成的衝擊，台股大盤指數現在這麼高，關稅和232條款打下來將使股民受到的衝擊更大，因此國安基金委員才有全體共識，支持國安基金續留場內，作為「信心的象徵」。

國安基金幕僚人員也指出，國安基金絕對不是以助漲為目標，但有大波動的時候一定會出手，亦即會阻止不理性的下跌。相關官員分析，台灣與美國產業重疊性很高，美股帶動，台股自然跟著飆高，然而台美關稅協議尚未定版，而且美國232條款最近不斷公布其他國家的結果，包括影視、家具、木材等各種產業都入列，幾乎沒有邊界，這也使得尚未公布調查結果的台灣，也同樣蒙受隱憂，尤其是台灣最重要的ICT產業。