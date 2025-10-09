快訊

台股刷新11項新高紀錄！外資買超44.5億 連3賣台積電、鴻海

中央社／ 台北9日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股今天刷新11項紀錄，三大法人合計買超台股新台幣79.15億元，其中外資轉買超44.51億元；外資今天加碼台新新光金、華邦電、聯電等，調節力積電、南亞科等，同時賣超台積電和鴻海，均連3賣。

台股加權指數今天上漲238.24點，收27301.92點，成交值新台幣5643.3億元。根據台灣證券交易所統計，上市公司今天總市值達88.16兆元，首次突破88兆元再創歷史新高。

台股今天刷新11項新高紀錄，除了上市公司總市值創高外，包括台股盤中、收盤指數齊登新高，台積電盤中股價及市值、收盤股價及市值共4項新高，類股部分電子股盤中及收盤指數，和半導體股盤中及收盤指數的4項新高。

三大法人今天合計買超79.15億元，其中自營商買超60.33億元，投信賣超25.69億元，外資及陸資轉買超44.51億元。根據統計，投信連續5個交易日賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少707口至6045口，其中外資淨空單減少1653口至2萬8752口。

觀察外資買賣超個股動向，根據統計，外資今天加碼台新新光金達5.46萬張，敲進華邦電、聯電、群益台灣精選高息ETF各3.94萬張、3.85萬張及3.2萬張，買超神達和群創各2.94萬張和2.41萬張，加碼凱基金、中石化、國泰金、富邦金、期街口布蘭特正2ETF、華泰、永豐金等，各超過萬張。

相較之下，外資今天調節力積電達4.75萬張，賣超南亞科、元大高股息ETF、元大台灣50 ETF、國泰台灣領袖50 ETF、第一金等，均超過萬張。

外資今天減碼台積電1502張，連續3個交易日賣超台積電，調節鴻海8488張，也是連3賣。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，市場對甲骨文（Oracle）毛利率疑慮無礙AI產業走勢，黃仁勳點名AI運算需求強勁，美科技股走強，加上超微（AMD）與OpenAI在AI晶片長期供應協議效應持續、美光（Micron）強勢，帶動台積電、記憶體和IC載板族群走強；此外塑化、金屬、以及9月營收表現佳的個股走堅，整體帶動台股多頭行情延續。

展望台股後市，黃文清表示，連假過後下週南亞科、台積電等重量級半導體法人說明會將陸續登場，預期釋出相對正向看法，外資在台股現貨市場布局相對正面，台股有機會緊跟美股上揚態勢，須留意拉回變化，但不必過度擔心。

台積電 台股

