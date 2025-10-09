快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

0050股價再創高峰！刷下61.95元新紀錄 分割以來漲逾三成

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台灣ETF（指數型股票基金）。圖／AI生成
台灣ETF（指數型股票基金）。圖／AI生成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受採訪強調AI晶片需求強勁，聯準會會議記錄呈現鴿聲唱起，推升後續降息預期，台股9日由權值股領軍攻上27,463點新高，絕不錯過台股漲勢的元大台灣50（0050）同步刷下61.95元新高紀錄，6月分割以來股價大漲逾三成。

法人分析，市值型、科技主題型ETF受惠AI產業線長線成長明確，基礎建設的晶片、資料中心、能源設備等將隨需求擴張，AI應用可望比照網路時代發展模式，持續落實到生活中，長線成長需求將推升股市挑戰新高，建議投資人應持續持有相關ETF。

台灣作為AI供應鏈上的重要角色，主要權值股已優先受惠，台積電（2330）9日公告今年前九月營收年增36.4%；台達電（2308）8月自結EPS年增49%，9日盤中股價攻上千元。0050反映權值股表現，自分割以來已大漲逾3成，股價由47.16元站上61元大關，規模同步突破7,800億，今年以來規模成長超過3,000億元、投資人數突破155萬人，有望於近期超越台積電的157萬人，寫下ETF存股全新里程碑。

觀察近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾兩成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自2015年以來十個年度，台灣50指數已有6個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較2003年至2013年更為顯著。

而另一個相似市場日本也值得關注，高市早苗有望成為首位日本女首相，其政策強調政府在戰略產業中的主導地位，因此將實質引導日股受惠於政策帶動，在日本政府持續強化AI產業重點下，日經225表現同步不俗，除了股市不斷突破新高，政策利多也將持續支持長線成長。

法人建議，如要參與各國股市成長契機，可優先選擇規模大、追蹤具代表性大型指數的ETF產品，透過指數化投資的低成本長期參與股市成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

權值股 AI 0050元大台灣50

延伸閱讀

川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

黃仁勳：AI模型能力提升 推動運算需求大增

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

相關新聞

0050股價再創高峰！刷下61.95元新紀錄 分割以來漲逾三成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受採訪強調AI晶片需求強勁，聯準會會議記錄呈現鴿聲唱起，推升後續降息預期，台股9日由權...

台股衝破27000點創高…法人卻大舉出脫龍頭0050？銅板價標的意外受青睞

近期台積電股價強勢突破1400元大關，成功推升台股指數攻上27000點歷史新高，展現台股強勁動能。然而在市值型ETF領域，法人資金流向卻呈分化趨勢。根據10月8日最新數據，國民ETF元大台灣50（00

無腦0050「笑而不語」…006208、00646三檔共賺60多萬！他：不要猜高低點

一名網友在PTT股板分享對帳單心得，貼出自己持有的ETF組合，強調長期投資勝於短線進出。原PO表示，「就穩穩放在市場持續加碼，每年1月1日動態提領4%犒賞自己就好，剩下96%繼續放著，20年後你會感謝

台積電（2330）權重過高？0050遭質疑「太集中」…00922貼大盤更近台股真實結構

近期市場再度熱議元大台灣50（0050）是否「過度集中」於台積電。據股添樂 股市新觀點影音內容指出，0050目前持有台積電比重高達61%，引發部分投資人質疑「與其買ETF，不如直接買台積電」。

現在買0050來得及？網曝「高點買進006208仍賺」：要拉長持有時間

台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點，驚險守住2萬7千關。一名網友在PTT發文詢問，自己在2025年一路空手，直到今日台股回檔1%才考慮是否進場買進ETF 0050，並好奇現在是否還來得及。此問題立刻引來大批網友回應，討論焦點圍繞在「長期投資策略」與「進場時機」之間，有人直言「0050不用看價格，買就對了」，也有人反諷「你進場就跌，你不買就漲」。

大盤逢高拉回 22檔台股ETF逆勢揚！00919成交量逾7萬張價量齊揚人氣旺

近期台股表現強勁，一路上攻突破27,000點關卡，不過8日在美股拉回、部分資金選擇獲利調節之下，大盤表現暫歇，加權指數下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。