0050股價再創高峰！刷下61.95元新紀錄 分割以來漲逾三成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受採訪強調AI晶片需求強勁，聯準會會議記錄呈現鴿聲唱起，推升後續降息預期，台股9日由權值股領軍攻上27,463點新高，絕不錯過台股漲勢的元大台灣50（0050）同步刷下61.95元新高紀錄，6月分割以來股價大漲逾三成。

法人分析，市值型、科技主題型ETF受惠AI產業線長線成長明確，基礎建設的晶片、資料中心、能源設備等將隨需求擴張，AI應用可望比照網路時代發展模式，持續落實到生活中，長線成長需求將推升股市挑戰新高，建議投資人應持續持有相關ETF。

台灣作為AI供應鏈上的重要角色，主要權值股已優先受惠，台積電（2330）9日公告今年前九月營收年增36.4%；台達電（2308）8月自結EPS年增49%，9日盤中股價攻上千元。0050反映權值股表現，自分割以來已大漲逾3成，股價由47.16元站上61元大關，規模同步突破7,800億，今年以來規模成長超過3,000億元、投資人數突破155萬人，有望於近期超越台積電的157萬人，寫下ETF存股全新里程碑。

觀察近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾兩成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自2015年以來十個年度，台灣50指數已有6個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較2003年至2013年更為顯著。

而另一個相似市場日本也值得關注，高市早苗有望成為首位日本女首相，其政策強調政府在戰略產業中的主導地位，因此將實質引導日股受惠於政策帶動，在日本政府持續強化AI產業重點下，日經225表現同步不俗，除了股市不斷突破新高，政策利多也將持續支持長線成長。

法人建議，如要參與各國股市成長契機，可優先選擇規模大、追蹤具代表性大型指數的ETF產品，透過指數化投資的低成本長期參與股市成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。