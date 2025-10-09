慶雙十！三大法人回補79億元助陣台股再創高 本周賣超20.67億

台股歡喜迎接雙十國慶，權王台積電（2330）股價再創盤中1,455元、收盤1,440元雙高紀錄，台達電（2308）也觸及1,005元天價、首訪千金俱樂部，拉抬集中市場指數同步改寫盤中27,463.12點、收盤27,301.92點歷史新高，終場續漲238.24點，成交值放大至5,643.3億元。三大法人回補買超79.15億元。

累計本周三個交易日，集中市場指數續漲540.86點，漲幅2.02%，日均量增至5,249.67億元，周線連七紅；櫃買市場漲1.49點、漲幅0.57%，收265.15點，周線連二紅。三大法人轉賣超20.67億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超44.51億元，投信賣超25.69億元；自營商買超（合計）60.33億元，其中自營商（自行買賣）買超32.94億元、自營商（避險）買超27.4億元。

盤面上，漲價概念題材當道，記憶體與銅概念族群同步火熱。記憶體龍頭華邦電（2344）穩居人氣王寶座、股價彈升5.33%，帶動南亞科（2408）一度亮紅燈、叩關99.8元，二軍宇瞻（8271）也強鎖漲停85元作收，帶動十銓（4967）跟漲5.06%；銅概念股則有榮科（4989）強鎖漲停39.1元最剽悍，華新（1605）人氣爆衝至台股第二大、收高8.03%。

此外，塑膠類股也不容小覷，台聚（1304）、亞聚（1308）聯袂爆量漲停，華夏（1305）、台達化（1309）、聯成（1313）、台苯（1310）、國喬（1312）等聯袂漲逾半根停板，表現位列傳產前段班。

觀察今日成交值超過百億元個股有10檔，台積電以近562億元遙遙領先，股價除鴻海（2317）、廣達（2382）、力積電（6770）收黑以外，其餘皆漲。依序為：台積電561.73億元，股價漲1.77%、收1,440元；華邦電234.63億元，股價漲5.33%、收43.45元；南亞科211.51億元，股價漲8.48%、收98.5元；南電（8046）185.95億元，股價漲1.73%、收265元；台達電144.78億元，股價漲1.83%、收999元；神達（3706）140.56億元，股價漲4.49%、收95.5元；鴻海121.63億元，股價跌1.56%、收221.5元；華新112.98億元，股價漲8.03%、收32.3元；廣達111.87億元，股價跌2.61%、收298元；力積電101.53億元，股價跌2.26%、收30.3元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有7檔，華邦電以54萬餘張大量穩坐人氣王寶座，股價僅力積電收黑。依序為：華邦電成交544,238張，華新成交352,112張，力積電成交328,339張，南亞科成交217,909張；台玻（1802）成交155,492張，股價漲0.32%、收31.75元；神達成交147,100張；群創（3481）成交126,383張，股價漲1.64%、收15.5元。