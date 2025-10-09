中國信託證券主辦昱臺國際上櫃前現增 今起開始投標

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券主辦昱臺國際股份有限公司（7716）上櫃前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,800張，競價拍賣底價每股為18.75元，9日開始投標，拍賣期間為10月9日至10月14日，10月16日開標；公開申購計有500張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.12倍，則以21元為承銷價格上限，10月15日開放公開申購。

昱臺國際成立於1994年，為專業承攬運輸公司，致力提供客戶高品質、高效率及高水準之海運、空運、內陸運輸及物流等方面服務，其主力市場為東南亞之進出口業務，並以越南與柬埔寨為主，深耕越南已逾30年。其以自有貨櫃提供中南半島跨境陸運服務為競爭優勢，且具有優秀的中文銷售團隊，為東南亞在地台商服務。

昱臺國際2024年營收20.3億元，毛利率19.9%，優於同業表現，稅後淨利5,334萬元，每股稅後純益（EPS）2.65元；2025年截止至8月，昱臺國際營收13.8億元，年增2.4%，僅較前一年度同期小幅成長，主因受國際經貿局勢變動，影響企業國際布局及生產分工所致。

以目前在手訂單來看，需求預計於今年第4季逐步升溫；展望2026年，在國際經貿情勢影響下，中國大陸供應鏈南移加速，公司長期可望受惠供應鏈移轉效益，並期待因應2026年世足賽所帶來的紡織業訂單，進一步挹注昱臺國際成長的動能。

東南亞 中國信託

