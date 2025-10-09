台積電最後一盤爆5,446張買單、收1,440元創新高 市值衝上37.34兆元

台積電（2330）9日開高，盤中一度衝達1,455元天價，最後一盤爆5,446張買單，收在1,440元，上漲25元， 漲幅1.77%，創收盤新高，市值37.34兆元。

台積電收盤後公布9月合併營收3,309 .8億元，月減 1.4%，年增31.4%；累計 2025年1至9月合併營收2兆7,629 .64億元，年增36.4%。

根據台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望，外資也陸續上調目標價。

證券分析師張陳浩表示，台積電法說會釋出的訊息將優於市場的預期，包括第3季的毛利率、獲利表現， 還有第4季的展望都將優於預期。

台積電在9月營收公布前股價頻頻刷新記錄，早盤以1,440元開出，一度拉升至1,455元， 寫下歷史新高，盤中低點則是1,430元， 最後一盤大單加持下，以1,440元收盤，上漲25元，創收盤新高，市值37兆3,429億元。