台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

台股9日再寫歷史新高點位，收在27,301點，上漲238點，成交量增至5643億元，台積電（2330）大漲25元，收最高1440元，漲幅1.77%，盤中、收盤再寫新天價。櫃買則收264.1點，跌幅0.08%。

權值股部分，台達電（2308）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等表現較為強勢，而鴻海（2317）、廣達（2382）、中華電（2412）、緯穎（6669）等則表現弱勢。

盤面上類股以電器電纜、資訊服務、塑膠、半導體、電子零組件、電子、金融等較為強勢，另外生技、居家生活、電機機械、電子通路、其他電子等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有景碩（3189）、榮科（4989）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、華泰（2329）、亞翔（6139）、南亞科（2408）、弘塑（3131）、華新（1605）、鈺創（5351）、高力（8996）、華擎（3515）、康舒（6282）、世紀*、華邦電（2344）等

而量大弱勢的則有，康霈*、聯亞（3081）、竹笙科技、聯鈞（3450）、鈺邦（6449）、新盛力（4931）、華星光（4979）、精成科（6191）、環球晶（6488）、廣達、宏達電（2498）、技嘉（2376）、光聖（6442）、富喬（1815）、博智（8155）、力積電等

統一投顧表示，聯準會的會議紀錄指出，多數決策官員認為，在勞動市場放緩的背景下，進一步降息是適當的。台股昨日漲多回檔，目前技術線型仍強勢，昨晚輝達執行長黃仁勳釋出的 AI 晶片需求樂觀言論，有機會持續挑戰新高，惟外資期貨空單本週大幅增加仍須提防短線上波動，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。