台股持續攀高 投信法人：中長期仍具偏多操作空間

在AI科技創新持續推動下，全球股市投資重心集中於電子、科技及生技業，尤以電子科技股表現強勢，成為市場主流。台股加權指數再度開高走高，顯示多頭氣氛濃厚。野村投信表示，部分強勢股漲幅已大，短線面臨技術性拉回，但中長期仍具偏多操作空間。

野村投信全球整合投資方案部主管游景德表示，美國政府在1日因民主黨與共和黨預算僵局而正式關門停擺，但似乎並沒有引發市場恐慌，反而強化市場對聯準會持續降息的預期，進一步支撐了股市和債市的表現。歷史經驗顯示，政府關門對股市影響十分有限，標普500指數自1990年以來，在歷次政府停擺期間多呈現上漲走勢，投資人普遍認為，政府關門將拖累經濟表現，反而為聯準會創造更大的降息空間，因此經濟放緩反而被解讀為利多，持續推動風險性資產上行。

在此氛圍下，科技股續強，輝達股價也是持續創下歷史新高，市場目光聚焦在輝達新一代 Rubin 系列 AI 晶片預計於今年 10 月進行試產，並於2026年第二季正式量產。

相較現行的Blackwell系列，Rubin在效能與功耗方面皆有顯著提升，其中功耗由 1800W 提升至 2300-2500W 最為明顯，意味著整體功率損失也額外增加近 40%，對資料中心的電力供應與散熱設計提出更高挑戰。

與此同時，這次輝達與OpenAI的千億美元合作案，將共同建設總容量達10GW的AI資料中心，預計使用400萬至500萬顆NVIDIA最新Rubin系列 AI晶片，而台灣做為Rubin伺服器供應鏈的核心角色，包含先進製程晶片、封裝與測試、CCL／PCB、電源管理、散熱等領域，隨著AI資料中心大規模擴建，台灣AI供應鏈具備技術優勢，將持續高速成長並受惠。