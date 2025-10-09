快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電營收／9月逾3,309億元優於預期 法人估第3季美元財測超標

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）9日公佈2025年9月營收報告。2025年9月合併營收約為新台幣3,309億8,000萬元，較上月減少了1.4%，較去年同期增加了31.4%，創歷年同期新高，優於法人預估，法人估第3季美元財測超標。圖為寶山研發中心。記者尹慧中攝影
台積電（2330）9日公佈2025年9月營收報告。2025年9月合併營收約為新台幣3,309億8,000萬元，較上月減少了1.4%，較去年同期增加了31.4%，創歷年同期新高，優於法人預估，法人估第3季美元財測超標。圖為寶山研發中心。記者尹慧中攝影

台積電（2330）9日公佈2025年9月營收報告。2025年9月合併營收約為新台幣3,309億8,000萬元，較上月減少了1.4%，較去年同期增加了31.4%，創歷年同期新高，優於法人預估，法人估第3季美元財測超標。

台積電累計2025年1至9月營收約為新台幣2兆7,629億6,400萬元，較去年同期增加了36.4%，也是歷年同期新高。

台積電先前召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3-7%區間，毛利率55.5-57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電今年7月至8月累計營收已達6,589.38億元，法人預估，台積電第3季美元財測來看，平均值換算新台幣營收約9,396億元，若以最低標看9月單月營收僅需約2,600億元即可達成，平均值則約2,800億元，高標則約2,980億元，在客戶拉貨高峰過後，皆預期較8月呈現月減少雙位數，實際公司公布數據優於預期。

台積電 新台幣 營收

延伸閱讀

沒買台積電（2330）取暖文掀共鳴！網：修煉看別人賺錢的心酸

台積電法說前 大摩喊買、樂觀估股價再漲5%

台積電再好也不能只買它…AI泡沫1跡象「看到就要跑」！謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

台積電（2330）權重過高？0050遭質疑「太集中」…00922貼大盤更近台股真實結構

相關新聞

台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

台股9日再寫歷史新高點位，收在27,301點，上漲238點，成交量增至5643億元，台積電（2330）大漲25元，收最高...

台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

電源供應器過去總被視為電腦中的標配零件，存在感不高，頂多在玩家族群間比拚瓦數與效率。 但在AI時代，它的角色已經完全不同。隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125～135kW，對供電系統提出前所未有的挑戰，業界必須升級到高壓直流架構，以減少損耗、提升效率。 輝達甚至預告，2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗。

10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

昨天美國10年期公債標售，大致上是符合預期的。 這個倍數屬於中等偏弱水準（近期中標倍數約在2.5～2.7之間），代表需求略顯平淡。 66.8%的中標比例由間接投標人（通常代表海外官方機構或資產管理機構）取得，這比例高於2024年全年平均的62%左右，接近近半年間的高點水準。

台積電最後一盤爆5,446張買單、收1,440元創新高 市值衝上37.34兆元

台積電（2330）9日開高，盤中一度衝達1,455元天價，最後一盤爆5,446張買單，收在1,440元，上漲25元， 漲...

台積電營收／9月逾3,309億元優於預期 法人估第3季美元財測超標

台積電（2330）9日公佈2025年9月營收報告。2025年9月合併營收約為新台幣3,309億8,000萬元，較上月減少...

台積電法說前 大摩喊買、樂觀估股價再漲5%

台積電（2330）法說在即，市場紛紛預期公司高層將釋出佳音。摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，以三情境預估營收年增率與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。