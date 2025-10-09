美國批准輝達晶片出口到阿聯酋 鴻海、緯穎、仁寶有望受惠

8日外媒報導，美國已批准價值數十億美元的輝達晶片出口到阿聯酋。鴻海（2317）、緯穎（6669）、仁寶（2324）等代工廠受法人點名看好，中東訂單開始出貨將會為後續營運動能添磚加瓦。

報導指出，一位美國官員表示，此前阿聯酋已制定了在美國境內進行對等金額投資的具體計畫，隨後美國政府批准了這一計畫。該官員拒絕透露已獲批准出口芯片的確切價值及阿聯酋投資的具體金額。阿聯酋代表未有回應，輝達不予評論。一位發言人表示「美國商務部全力致力於推動這項具有變革意義的美阿AI合作協議」。

台廠中鴻海與中東往來多年，鴻海董事長劉揚偉之前更是公開表態，無論是AI伺服器或中東市場，鴻海都有密切合作，在客戶重大的專案上，都會參與其中。

緯穎則是在兩年前打入中東，獲得當地CSP客戶訂單，於去年下半年開始出貨，而主要客戶亞馬遜也與沙國AI公司Humain攜手合作打造AI園區，緯穎有望雙管齊下。

而仁寶則是在今年成功入席「兆元宴」，被視為加入AI伺服器供應鏈的象徵，當時就有傳出仁寶積極爭取中東訂單，據供應鏈指出，仁寶目前已經開始進行，日前更是大舉投資美國設廠，顯然是為了日後量產做準備。同時，九月底市場傳出仁寶接獲戴爾千億大單，雖然公司不針對單一客戶做回應，但也強調「2027年AI伺服器營收突破千億」就是公司目前的主要方針。