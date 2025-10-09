快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

聯合新聞網／ 玩股網
台達電成功闖關千金俱樂部。台股示意圖／聯合報系資料照片
台達電成功闖關千金俱樂部。台股示意圖／聯合報系資料照片

＊原文時間10月3日。

【文．玩股華安】

電源供應器過去總被視為電腦中的標配零件，存在感不高，頂多在玩家族群間比拚瓦數與效率。

但在AI時代，它的角色已經完全不同。隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125～135kW，對供電系統提出前所未有的挑戰，業界必須升級到高壓直流架構，以減少損耗、提升效率。

輝達甚至預告，2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗。

光寶科、台達電力拼AI營收成長

光寶科近年努力從單純 PC／NB 電源轉型為 AI伺服器電源供應商，下半年Q4出貨 110kW 電源方案將成為關鍵動能。

2025 年第二季公司營收 404 億元（年增 21%）、毛利率維持 22% 以上，EPS 為 1.39 元。雖然淨利季比略有下滑，但主要受匯率因素影響。

籌碼面上近期融資餘額連續三天攀升，卻未見股價有明顯突破，顯示上檔動能受限；下週是否能守住五日線，將是觀察重點。

至於台達電（2308），今年股價翻倍躍居權值股前段班，AI 電源與散熱整合方案備受市場青睞，近期在三大法人同步轉為買超之下，股價再創新高，最高來到944元，被市場所定將成千金股。

但投資人在追逐台達電的同時，也須留意到，其 AI 相關業務仍僅占約兩成，其餘八成仍來自電源零組件、工業自動化、資料中心系統與車用電源等多項業務。

AI PC 也將帶動電源升級

不只雲端資料中心，AI也將推動多項產品電源供應器升級，市場預估，AI PC 在2027年滲透率將達到40%，需要更高功率、更高效率的電源供應器。

光寶科過去就是PC/NB電源的全球大廠，若能將伺服器高功率設計經驗延伸到AI PC市場，將具備強勁的切入優勢。

因此，不論是在雲端AI伺服器，還是未來AI PC普及化的趨勢下，「電源供應器」都會是不可或缺的升級核心。

未來展望：電源需求遍地開花

無論是雲端AI伺服器、邊緣運算、AI PC、電動車、儲能與微電網，這些新興領域最終都需要 高效率、高功率的電源供應器。

1. 資料中心：功耗快速擴張，電源需求成長最快。

2. AI PC：GPU升級之下，將推升高瓦數電源出貨。

3. 智慧製造：智慧工廠需要使用高瓦數電源供應器。

4. 電動車 / 快充樁：高壓直流供電的延伸應用場景。

留意短線漲多壓力 長期持續看好

電源供應器將隨 AI 應用擴大，使其規格持續升級，並成為 AI 伺服器、AI PC、智慧製造、電動車與儲能系統的共同基石，未來需求遍地開花。

光寶科與台達電同樣有約兩成營收來自 AI 電源，長期題材無虞，但短線估值已偏高，題材先行大於實質出貨。

光寶科（2301）雖具後發補漲想像，但籌碼出現鬆動，股價上攻乏力，投資人應保持耐心，等待回檔再佈局，才是相對安全的策略。

至於台達電（2308），雖然市場認定其將挑戰千金，但投資人也須留意，目前 AI 營收占比仍偏低，恐在達陣後出現劇烈震盪。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：光寶科、台達電熱度高，AI將推動大量電源升級！投資人該等回檔再出手？

玩股網

追蹤

相關新聞

台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

電源供應器過去總被視為電腦中的標配零件，存在感不高，頂多在玩家族群間比拚瓦數與效率。 但在AI時代，它的角色已經完全不同。隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125～135kW，對供電系統提出前所未有的挑戰，業界必須升級到高壓直流架構，以減少損耗、提升效率。 輝達甚至預告，2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗。

10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

昨天美國10年期公債標售，大致上是符合預期的。 這個倍數屬於中等偏弱水準（近期中標倍數約在2.5～2.7之間），代表需求略顯平淡。 66.8%的中標比例由間接投標人（通常代表海外官方機構或資產管理機構）取得，這比例高於2024年全年平均的62%左右，接近近半年間的高點水準。

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

記憶體市場，這片曾因供過於求而冰封多年的產業海域，終於在 AI 浪潮的狂風巨浪下迎來了徹底的解凍與復甦。 當全球目光聚焦於 AI 伺服器的極致運算力時，其核心元件，HBM（高頻寬記憶體）因具備數倍於傳統 DRAM 的傳輸效率，成為了晶片巨頭們競相追逐的「新產品」。 三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，紛紛作出重大的戰略性抉擇：傾盡資源、轉移產能，全力投入 HBM 與新主流 DDR5 的高利潤戰場。 正是這場史無前例的資源大挪移，為被市場認為屬於慘業的記憶體族群，爭取到了寶貴的喘息時機。在 2024 年的大部分時間裡，DDR4 仍背負著前一輪景氣循環所積累的沉重庫存，價格持續低迷。 然而，隨著時間的推移，大廠減產效應浮現，積壓的庫存終於被市場緩慢消化殆盡。

外資轉賣 台股終止連五漲 台積盤後交易站上1,570元

台股昨（8）日在美股漲多回檔、外資轉賣調節下終止連五漲。指數開低震盪走弱，終場收27,063點、跌148點、跌幅0.5%...

台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基...

黃仁勳一句話撂倒外資空頭！南亞科劍指百元 宇瞻領記憶體二軍強攻

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI，並表示輝達Blackw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。