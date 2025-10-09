台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

＊原文時間10月3日。

【文．玩股華安】

電源供應器過去總被視為電腦中的標配零件，存在感不高，頂多在玩家族群間比拚瓦數與效率。

但在AI時代，它的角色已經完全不同。隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125～135kW，對供電系統提出前所未有的挑戰，業界必須升級到高壓直流架構，以減少損耗、提升效率。

輝達甚至預告，2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗。

光寶科、台達電力拼AI營收成長

光寶科近年努力從單純 PC／NB 電源轉型為 AI伺服器電源供應商，下半年Q4出貨 110kW 電源方案將成為關鍵動能。

2025 年第二季公司營收 404 億元（年增 21%）、毛利率維持 22% 以上，EPS 為 1.39 元。雖然淨利季比略有下滑，但主要受匯率因素影響。

籌碼面上近期融資餘額連續三天攀升，卻未見股價有明顯突破，顯示上檔動能受限；下週是否能守住五日線，將是觀察重點。

至於台達電（2308），今年股價翻倍躍居權值股前段班，AI 電源與散熱整合方案備受市場青睞，近期在三大法人同步轉為買超之下，股價再創新高，最高來到944元，被市場所定將成千金股。

但投資人在追逐台達電的同時，也須留意到，其 AI 相關業務仍僅占約兩成，其餘八成仍來自電源零組件、工業自動化、資料中心系統與車用電源等多項業務。

AI PC 也將帶動電源升級

不只雲端資料中心，AI也將推動多項產品電源供應器升級，市場預估，AI PC 在2027年滲透率將達到40%，需要更高功率、更高效率的電源供應器。

光寶科過去就是PC/NB電源的全球大廠，若能將伺服器高功率設計經驗延伸到AI PC市場，將具備強勁的切入優勢。

因此，不論是在雲端AI伺服器，還是未來AI PC普及化的趨勢下，「電源供應器」都會是不可或缺的升級核心。

未來展望：電源需求遍地開花

無論是雲端AI伺服器、邊緣運算、AI PC、電動車、儲能與微電網，這些新興領域最終都需要 高效率、高功率的電源供應器。

1. 資料中心：功耗快速擴張，電源需求成長最快。 2. AI PC：GPU升級之下，將推升高瓦數電源出貨。 3. 智慧製造：智慧工廠需要使用高瓦數電源供應器。 4. 電動車 / 快充樁：高壓直流供電的延伸應用場景。

留意短線漲多壓力 長期持續看好

電源供應器將隨 AI 應用擴大，使其規格持續升級，並成為 AI 伺服器、AI PC、智慧製造、電動車與儲能系統的共同基石，未來需求遍地開花。

光寶科與台達電同樣有約兩成營收來自 AI 電源，長期題材無虞，但短線估值已偏高，題材先行大於實質出貨。

光寶科（2301）雖具後發補漲想像，但籌碼出現鬆動，股價上攻乏力，投資人應保持耐心，等待回檔再佈局，才是相對安全的策略。

至於台達電（2308），雖然市場認定其將挑戰千金，但投資人也須留意，目前 AI 營收占比仍偏低，恐在達陣後出現劇烈震盪。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：光寶科、台達電熱度高，AI將推動大量電源升級！投資人該等回檔再出手？