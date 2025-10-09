生技雙星報喜！泰福營收創高、益安醫材獲 FDA 許可 股價強鎖漲停

台積電（2330）9日再刷1,455元歷史新天價，台股同創27,463.12點新高，上市生醫類股雖表現墊底，但仍有績優生泰福-KY（6541），以及醫材在美傳出捷報的益安（6499）亮燈漲停，帶動禾榮科、昱展新藥、台生材（6649）、國光生（4142）、浩鼎（4174）、醫揚（6569）等聯袂揚升，扮演族群抗空主力。

泰福9月自結合併營收8,486萬元、月增260%，創單月歷史新高；第3季合併營收同締新猷，首次突破1億元大關、達1.25億元，季增率達165%。早盤爆量快攻漲停鎖死在58元，追平8月25日前高。

隨著TX-01正式於美國上市，泰福成為台灣首家成功跨入美國市場、具備生物製劑商業化量產與上市實戰經驗的公司，為國內生技產業樹立重要里程碑。同時，泰福位於美國聖地牙哥的廠區正依計畫推進2,000公升產能擴建計畫，未來可支援更多後期臨床與商業化階段的委託製造需求。此舉不僅強化泰福在全球CDMO市場的核心競爭力，也為承接美國地區日益增長的客戶需求奠定堅實基礎，長線成長動能備受看好。

益安宣告其泌尿科醫材「Urocross Retrieval Sheath（Prodeon Urethral Sheath System）」已獲得美國食品藥物管理局（FDA）510(k) 核准，為公司Urocross Expander System系列產品中首款取得FDA許可的搭配裝置，在良性攝護腺肥大（BPH）創新治療領域再下一城。利多消息激勵益安股價跳空漲停鎖死在101元，重返百元俱樂部以外，也一舉躍過全短均，且漲停價排隊買單高掛逾3600張。

益安指出，Urocross Retrieval Sheath為Urocross Expander System的配套取出裝置，設計可與標準軟式膀胱鏡搭配使用，主要應用於植入物放置六個月後的安全取出。此外，該系統亦可支援泌尿科內視鏡手術，用於尿路結石或其他相關疾病的手術操作通路建立。

益安預計2025年第四季正式向美國FDA提交Urocross Expander System的上市申請，目前整體研發進度按原規劃進行，未出現延宕情況。