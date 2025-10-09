快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

生技雙星報喜！泰福營收創高、益安醫材獲 FDA 許可 股價強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）9日再刷1,455元歷史新天價，台股同創27,463.12點新高，上市生醫類股雖表現墊底，但仍有績優生泰福-KY（6541），以及醫材在美傳出捷報的益安（6499）亮燈漲停，帶動禾榮科、昱展新藥、台生材（6649）、國光生（4142）、浩鼎（4174）、醫揚（6569）等聯袂揚升，扮演族群抗空主力。

泰福9月自結合併營收8,486萬元、月增260%，創單月歷史新高；第3季合併營收同締新猷，首次突破1億元大關、達1.25億元，季增率達165%。早盤爆量快攻漲停鎖死在58元，追平8月25日前高。

隨著TX-01正式於美國上市，泰福成為台灣首家成功跨入美國市場、具備生物製劑商業化量產與上市實戰經驗的公司，為國內生技產業樹立重要里程碑。同時，泰福位於美國聖地牙哥的廠區正依計畫推進2,000公升產能擴建計畫，未來可支援更多後期臨床與商業化階段的委託製造需求。此舉不僅強化泰福在全球CDMO市場的核心競爭力，也為承接美國地區日益增長的客戶需求奠定堅實基礎，長線成長動能備受看好。

益安宣告其泌尿科醫材「Urocross Retrieval Sheath（Prodeon Urethral Sheath System）」已獲得美國食品藥物管理局（FDA）510(k) 核准，為公司Urocross Expander System系列產品中首款取得FDA許可的搭配裝置，在良性攝護腺肥大（BPH）創新治療領域再下一城。利多消息激勵益安股價跳空漲停鎖死在101元，重返百元俱樂部以外，也一舉躍過全短均，且漲停價排隊買單高掛逾3600張。

益安指出，Urocross Retrieval Sheath為Urocross Expander System的配套取出裝置，設計可與標準軟式膀胱鏡搭配使用，主要應用於植入物放置六個月後的安全取出。此外，該系統亦可支援泌尿科內視鏡手術，用於尿路結石或其他相關疾病的手術操作通路建立。

益安預計2025年第四季正式向美國FDA提交Urocross Expander System的上市申請，目前整體研發進度按原規劃進行，未出現延宕情況。

美國 益安

延伸閱讀

Ubisoft取消《刺客教條》美國南北戰爭新作！員工稱《暗影者》反彈聲浪有影響

輝達AI晶片准銷中東 美政府依5月協議許可首批銷往阿聯AI晶片

籲美續投資阻中能力 美眾議員：與台一起讓侵犯變不可能

美國點名巨大強迫勞動 洪申翰：將和經濟部通案檢討

相關新聞

台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

電源供應器過去總被視為電腦中的標配零件，存在感不高，頂多在玩家族群間比拚瓦數與效率。 但在AI時代，它的角色已經完全不同。隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125～135kW，對供電系統提出前所未有的挑戰，業界必須升級到高壓直流架構，以減少損耗、提升效率。 輝達甚至預告，2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗。

10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

昨天美國10年期公債標售，大致上是符合預期的。 這個倍數屬於中等偏弱水準（近期中標倍數約在2.5～2.7之間），代表需求略顯平淡。 66.8%的中標比例由間接投標人（通常代表海外官方機構或資產管理機構）取得，這比例高於2024年全年平均的62%左右，接近近半年間的高點水準。

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

記憶體市場，這片曾因供過於求而冰封多年的產業海域，終於在 AI 浪潮的狂風巨浪下迎來了徹底的解凍與復甦。 當全球目光聚焦於 AI 伺服器的極致運算力時，其核心元件，HBM（高頻寬記憶體）因具備數倍於傳統 DRAM 的傳輸效率，成為了晶片巨頭們競相追逐的「新產品」。 三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，紛紛作出重大的戰略性抉擇：傾盡資源、轉移產能，全力投入 HBM 與新主流 DDR5 的高利潤戰場。 正是這場史無前例的資源大挪移，為被市場認為屬於慘業的記憶體族群，爭取到了寶貴的喘息時機。在 2024 年的大部分時間裡，DDR4 仍背負著前一輪景氣循環所積累的沉重庫存，價格持續低迷。 然而，隨著時間的推移，大廠減產效應浮現，積壓的庫存終於被市場緩慢消化殆盡。

外資轉賣 台股終止連五漲 台積盤後交易站上1,570元

台股昨（8）日在美股漲多回檔、外資轉賣調節下終止連五漲。指數開低震盪走弱，終場收27,063點、跌148點、跌幅0.5%...

台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基...

黃仁勳一句話撂倒外資空頭！南亞科劍指百元 宇瞻領記憶體二軍強攻

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI，並表示輝達Blackw...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。