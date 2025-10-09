台積電法說前 大摩喊買、樂觀估股價再漲5%

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台積電（2330）法說在即，市場紛紛預期公司高層將釋出佳音。摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，以三情境預估營收年增率與股價走勢，在最樂觀的情境下，估計全年美元營收年增超過35%，股價將再上漲3%-5%、上看1,506元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻以「台積電：催化劑驅動的投資構想」為題指出，若台積電再次因強勁的AI需求而上調全年營收指引，股價將因此上揚，並建議在法說前逢低布局，因整體半導體需求增強，且2026年可能調漲報價。

詹家鴻根據近期的產業調查認為，由於整體訂單需求居高不墜，因此台積電今（2025）年第4季晶圓廠稼動率維持在高檔，並對台積電全年的基本面數據及後續的股價表現，以三種情境進行推估。

情境一：預估台積電全年美元營收年增超過35%，其中第4季美元營收季增率為3%-5%、毛利率59%-61%，且2026年AI及CoWoS需求強到無法完全滿足。此情境發生機率為15%，預估股價將再上漲3%-5%、上看1,506元。

情境二：全年美元營收年增32%-34%，其中第4季美元營收與第3季持平、單季毛利率為57%-59%、2026年AI及CoWoS需求仍微幅大於供給。此情境發生機率60%，估計股價最多再漲2%、或這裡就是短線滿足點。

情境三：全年美元營收年增30%，其中第4季美元營收季減3%-5%、單季毛利率為55%-57%、2026年AI及CoWoS呈現供需平衡狀態。此情境預估發生機率為25%，估計股價最差恐將回跌5%、下探1,363元

