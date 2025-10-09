亞洲 PE 價格走揚 塑膠股台聚、亞聚強攻漲停
台股塑膠類股9日漲勢強勁，台聚（1304）集團旗下台聚（1304）及亞聚（1308）領漲，雙雙攻漲停。美國陶氏化學（Dow Chemical）位於美國德克薩斯州弗里波特（Freeport）的化工廠，於6日發生火災，市場預測亞洲PE價格將隨之走揚，利多消息帶動塑膠工業類相關指數大漲，9日盤中漲幅一度達2.74%。
陶氏化學德州廠火災消息傳出後，市場預期國際PE供應將趨向緊俏，亞洲PE價格有望看漲，帶動9日塑膠類股一片漲聲，除台聚、亞聚兩檔PE龍頭外，其他塑膠類股台達化（1309）、華夏（1305）、國喬（1312）、台苯（1310）、聯成（1313）漲幅亦超過5%。
個股中，亞聚、台聚盤中均達漲停。除國際供應鏈議題外，亞聚8日公布9月營收，年增逾四成，也助推漲勢。
據陶氏化學網站，其位於德州的Freeport工廠，是旗下規模最大綜合廠區，擁有40座廠房，占地面積約7,000英畝，負責生產該公司近半產品，以及在全球銷售的逾21%產品。另據Commodity Insights，陶氏在該廠區有四座PE工廠，每年總產能91.4萬公噸。
