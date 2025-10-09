快訊

黃仁勳一句話撂倒外資空頭！南亞科劍指百元 宇瞻領記憶體二軍強攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI，並表示輝達Blackwell晶片需求極為強勁，強化市場對記憶體需求火熱看法，加上美光昨夜股價大漲5.84%，多頭直接無視華邦電（2344）8日位列外資賣超第一大利空，9日由二軍宇瞻（8271）率先攻上漲停鎖死打前鋒，龍頭股南亞科（2408）隨後也閃出紅燈、衝上99.8元，華邦電則穩坐台股人氣王寶座、股價強彈近半根漲停。

黃仁勳釋出輝達Blackwell晶片需求極為強勁，等同於向市場再度確認AI伺服器出貨將持續放量，以及輝達下游供應鏈需求穩定並拉長時程，台灣與HBM供應鏈相關的個股，特別是負責HBM測試、封裝、和提供關鍵材料的廠商，可望直接受惠，亦有利於整體記憶體產業的景氣復甦。

記憶體模組宇瞻、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等廠商不僅本業受惠記憶體景氣回溫，亦同步展開轉型升級，走向「精品化」與「高附加價值」發展路線，藉以提升毛利與獲利結構。

其中，宇瞻憑藉深耕逾十年的量測技術優勢，成功布局從上游材料檢測、中游模組驗證到下游面板成品的全自動化檢測設備製造鏈，積極卡位沉浸式科技與穿戴式顯示裝置新興市場，為未來成長開闢新動能。

今日記憶體二軍也在宇瞻強攻漲停85元鎖死點火下，包括十銓、廣穎（4973）、威剛、群聯（8299）、晶豪科（3006）、創見等皆輪番強漲，整體氣勢如虹，不輸DRAM雙雄表現。

記憶體模組 輝達 南亞科 記憶體

台廠赴美怎麼贏？和黃仁勳一起拿「愛迪生獎章」的傳奇人物這麼看

黃仁勳：AI模型能力提升 推動運算需求大增

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

黃仁勳談甲骨文毛利微薄 要有耐心

台達電上千金、光寶科漲多盤整...買入好時機？專家：長線投資回檔相對安全

電源供應器過去總被視為電腦中的標配零件，存在感不高，頂多在玩家族群間比拚瓦數與效率。 但在AI時代，它的角色已經完全不同。隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125～135kW，對供電系統提出前所未有的挑戰，業界必須升級到高壓直流架構，以減少損耗、提升效率。 輝達甚至預告，2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗。

10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

昨天美國10年期公債標售，大致上是符合預期的。 這個倍數屬於中等偏弱水準（近期中標倍數約在2.5～2.7之間），代表需求略顯平淡。 66.8%的中標比例由間接投標人（通常代表海外官方機構或資產管理機構）取得，這比例高於2024年全年平均的62%左右，接近近半年間的高點水準。

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

記憶體市場，這片曾因供過於求而冰封多年的產業海域，終於在 AI 浪潮的狂風巨浪下迎來了徹底的解凍與復甦。 當全球目光聚焦於 AI 伺服器的極致運算力時，其核心元件，HBM（高頻寬記憶體）因具備數倍於傳統 DRAM 的傳輸效率，成為了晶片巨頭們競相追逐的「新產品」。 三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，紛紛作出重大的戰略性抉擇：傾盡資源、轉移產能，全力投入 HBM 與新主流 DDR5 的高利潤戰場。 正是這場史無前例的資源大挪移，為被市場認為屬於慘業的記憶體族群，爭取到了寶貴的喘息時機。在 2024 年的大部分時間裡，DDR4 仍背負著前一輪景氣循環所積累的沉重庫存，價格持續低迷。 然而，隨著時間的推移，大廠減產效應浮現，積壓的庫存終於被市場緩慢消化殆盡。

外資轉賣 台股終止連五漲 台積盤後交易站上1,570元

台股昨（8）日在美股漲多回檔、外資轉賣調節下終止連五漲。指數開低震盪走弱，終場收27,063點、跌148點、跌幅0.5%...

台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基...

黃仁勳一句話撂倒外資空頭！南亞科劍指百元 宇瞻領記憶體二軍強攻

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI，並表示輝達Blackw...

