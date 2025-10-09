黃仁勳一句話撂倒外資空頭！南亞科劍指百元 宇瞻領記憶體二軍強攻

輝達執行長黃仁勳證實，繼投資OpenAI千億美元之後，將入股特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI，並表示輝達Blackwell晶片需求極為強勁，強化市場對記憶體需求火熱看法，加上美光昨夜股價大漲5.84%，多頭直接無視華邦電（2344）8日位列外資賣超第一大利空，9日由二軍宇瞻（8271）率先攻上漲停鎖死打前鋒，龍頭股南亞科（2408）隨後也閃出紅燈、衝上99.8元，華邦電則穩坐台股人氣王寶座、股價強彈近半根漲停。

黃仁勳釋出輝達Blackwell晶片需求極為強勁，等同於向市場再度確認AI伺服器出貨將持續放量，以及輝達下游供應鏈需求穩定並拉長時程，台灣與HBM供應鏈相關的個股，特別是負責HBM測試、封裝、和提供關鍵材料的廠商，可望直接受惠，亦有利於整體記憶體產業的景氣復甦。

而記憶體模組宇瞻、十銓（4967）、威剛（3260）、創見（2451）等廠商不僅本業受惠記憶體景氣回溫，亦同步展開轉型升級，走向「精品化」與「高附加價值」發展路線，藉以提升毛利與獲利結構。

其中，宇瞻憑藉深耕逾十年的量測技術優勢，成功布局從上游材料檢測、中游模組驗證到下游面板成品的全自動化檢測設備製造鏈，積極卡位沉浸式科技與穿戴式顯示裝置新興市場，為未來成長開闢新動能。

今日記憶體二軍也在宇瞻強攻漲停85元鎖死點火下，包括十銓、廣穎（4973）、威剛、群聯（8299）、晶豪科（3006）、創見等皆輪番強漲，整體氣勢如虹，不輸DRAM雙雄表現。