載板價格傳漲聲ABF三雄同步漲 景碩飆漲停、近1.2萬張排隊等著買

美系外資日前釋出報告指出10月ABF載板及BT載板價格都上漲，且認為是未來ABF與BT載板可能短缺的明確信號，ABF三雄8日同步上漲， 尤以景碩（3189）的漲勢最搶眼，股價跳空開高後快速飆上漲停137.5元鎖死，排隊買單近1.2萬張，為2022年12月以來的新高價。

美系外資報告指出，根據供應鏈調查顯示，ABF與BT載板價格有望自10月起調漲，其中ABF載板價格漲幅可能超過10%，BT載板價格可能上漲逾15%，均遠優於預期；美系外資認為，10月價格大漲，可視為是未來數月甚至數季ABF與BT載板可能短缺的明確信號。

景碩近年轉型耕耘高階載板，近年擴產都是高階載板產能生產且集中台灣； 9月營收35.86億元，月增4.8%，年增35.5%，累計今年前九月營收285.4億元，年增26.9%。

景碩早盤以129元開高後快速衝上漲停137.5元鎖死，寫下2022年12月以來的新高，漲停及市價買單近1.2萬張；欣興（3037）以161元開出後一度拉升至167.5元， 盤中漲幅逾1%；南電（8046）267.5元開高後一度拉升至283元， 盤中漲幅逾1%。