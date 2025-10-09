銅價黑天鵝！自由港礦災敲響供應警報 銅概念股火熱、榮科強鎖漲停

台積電（2330）9日領軍台股聯袂創歷史新高，銅概念族群也在銅價行情看俏下，由榮科（4989）強鎖漲停，華新（1605）放量閃紅燈領攻，南亞（1303）、第一銅（2009）、大亞（1609）等齊步跟漲，漲勢並延燒至電器電纜類股，榮星（1617）、宏泰（1612）、合機（1618）、中電（1611）等連袂上揚，拉抬類指盤初一度飆漲逾5%。

美國礦業巨頭自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）旗下印尼礦場傳重大礦災，公司隨即宣布全面停產，並大幅下修今年第四季與2026年銅產量預估。外資分析師指出，這起突發事件對全球銅市造成「劇烈衝擊」，堪稱典型的黑天鵝事故，預料銅價將出現明顯上漲，並估算未來12~15個月內，全球銅供應將因此減少約50萬噸，恐加劇市場供需緊張情勢。

另有分析師指出，時序進入中國需求旺季，加上聯準會進入降息周期，預期需求可望回穩並支撐銅價。長期而言，受惠能源轉型和AI數據中心等領域的需求，銅需求前景看好。

在供給疑慮加上需求上升下，近期銅價行情走俏，稍早倫敦(LME)銅價一度觸及16個月以來的新高10,815美元；但，獲利了結賣壓旋即現蹤，加上美元走強鈍化以美元計價的金屬價格之吸引力，致倫敦(LME)銅價自16個月高點回落。10月8日終場，倫敦金屬交易所(LME)指標期銅下跌92美元、收每公噸10,669美元。