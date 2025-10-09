10年期美債標售符合預期！政府停擺不影響？辣媽：長期停擺衝擊具體化

美國10年期公債標售結果符合預期

昨天美國10年期公債標售，大致上是符合預期的。

標售總額（競標）：96.56億美元 得標利率：4.117% 投標倍數（Bid-to-Cover Ratio）：約 2.48 倍

這個倍數屬於中等偏弱水準（近期中標倍數約在2.5～2.7之間），代表需求略顯平淡。

66.8%的中標比例由間接投標人（通常代表海外官方機構或資產管理機構）取得，這比例高於2024年全年平均的62%左右，接近近半年間的高點水準。

儘管整體投標倍數略低，但間接投標人占比高，顯示海外機構或避險資金仍對長天期美債具信心。這也反映出市場對「未來通膨受控＋潛在降息」仍有期待。

在政府停擺的部分，這次不同於以往短暫停擺，過去許多美國政府停擺僅持續幾小時或數天，有時甚至僅影響一個長週末，幾乎無人注意。

然而，本次已邁入第二週，衝擊開始具體化。

像是，超過25萬名聯邦雇員已錯過薪資發放，若持續至第三週，還有200萬人將無法領薪，部分空中交通管制員因無薪而請病假，造成航班延誤等等。

預估每週停擺將拖累GDP約0.1%左右。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。