台積電帶動台股早盤大漲逾400點 法人盤點這些類股可布局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日開盤即大漲，早盤最高漲超過400點，大盤指數再度以27463點刷新歷史新高紀錄。圖/本報資料照片
台股今日開盤即大漲，早盤最高漲超過400點，大盤指數再度以27463點刷新歷史新高紀錄。圖/本報資料照片

台積電ADR（美國存託憑證）昨日大漲3.57％，且輝達執行長黃仁勳表態看好AI後市，激勵美國費半指數大漲3.4%，也使台股今日開盤即大漲，早盤最高漲超過400點，大盤指數再度以27463點刷新歷史新高紀錄。雖然之後指數略拉回，但目前大盤漲幅仍超過300點。

其中，護國神山台積電最高漲到每股1455元，再創史上新高價位，而近來漲勢亦受到矚目的台達電開盤後攻上千元大關成為「千金股」，最高一度站上1005元的新高價位之後再拉回到千元之下。

對於後續的選股方向，法人建議，隨著台積電2奈米製程即將量產，有望帶動廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能逐季增強；AI基建能見度明確，包含PCB材料、高階交換器、水冷散熱、電源解決方案等獲得資金青睞；生成式圖片與影片需求增長，儲存概念如DRAM、NAND Flash、記憶體模組接續比價向上；此外，9月營收陸續公告，法人也建議投資人關注營收呈現月、年雙增、累計營收高度成長標的。

法人分析，儘管美股周二大跌，但在人工智慧熱潮助力 AI 基礎建設類股全面走揚，美股主要指數在科技股領軍下仍再創歷史新高，周三道瓊下跌1點，那指上漲 1.12%，費半上漲3.4%，連帶台股也受惠。

法人也看好，隨著人工智慧投資動能不斷擴散，從輝達宣布攜手 OpenAI，預計投入 1000億美元，打造下一代基礎設施，尤其超微（AMD）與OpenAI 簽署晶片供應協議，加上甲骨文、谷歌、博通等企業大砸重金卡位起跑點，積極鎖定未來龐大的市場產值，暗示算力缺口相當可觀，台廠受惠程度有望水漲船高，成為多方保持攻勢底氣。

對於台積電將在下周舉行的法說會對台股的影響，法人分析，不同於多數供應鏈處於競爭態勢，台積電獨霸AI與HPC高效晶片代工份額，成為贏者全拿代表，尤其占大盤權重超過 40%，僅靠著一己之力即可推高指數新里程碑。不過，法人也同時提醒，台股頻頻創高之際，月、季線正乖離再度衝上高位，同時騰落指標反向走低持續背離，短線不宜過度追價，可留意趨勢明確產業伺機而動。

