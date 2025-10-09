台積電再創新天價市值跨過37.4兆元 16日法說會期待高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）9日早盤股價來到1,455元再創新天價，挹注市值跨過37.4兆元，市場對16日法說會期待高。路透
台積電（2330）9日早盤股價來到1,455元再創新天價，挹注市值跨過37.4兆元，市場對16日法說會期待高。路透

台積電（2330）9日早盤股價來到1,455元再創新天價，挹注市值跨過37.4兆元，市場對16日法說會期待高。台積電重要夥伴與競爭者英特爾則預計美國時間10月23日召開財報會議公布財報展望。法人也看好相關載板廠商龍頭廠欣興、BT載板大廠景碩、臻鼎等同步受惠市場趨勢。

台積電營運 / 先進封裝技術暨服務副總經理何軍近期在美國半導體展再度提及先進封裝議題時重申說，供給仍吃緊，研發團隊必須要和量產合作開發。

何軍日前出席SEMICON Taiwan 2025召開SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟啟動大會，台積電與日月光（3711）投控並扮演聯盟共同主席。當時何軍已提到，成立聯盟是希望將先進封裝借重政府力量把在地產業鏈建立起來，目前沒時間按部就班而是要同時做，和日月光共同客戶一樣，「我們共同客戶都追趕著非常緊。」

何軍提到，過去幾代AI的演進客戶在產品上市時間越來越快，產品更新迭代從2-3年趨於1年一代對製造業相當大，而3DIC良率也是非常重要，台積過去和業界合作把良率提升非常快，但良率以外量產速度也需要加快，以CoWos NTO到後續已從7個季度變成三個季度。

他也說，如何做到這一點，過去研發建制產能按部就班，但要把時程縮短一年且三個季度內就要把產能拉到巔峰，在開發還沒到位就要拉機台，改機台也層出不窮，研發團隊必須要和量產合作開發，和日月光共同客戶一樣，「我們共同客戶都追趕著非常緊。」也希望借重政府力量把在地產業鏈建立起來，目前沒時間按部就班而是要同時做。

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

記憶體市場，這片曾因供過於求而冰封多年的產業海域，終於在 AI 浪潮的狂風巨浪下迎來了徹底的解凍與復甦。 當全球目光聚焦於 AI 伺服器的極致運算力時，其核心元件，HBM（高頻寬記憶體）因具備數倍於傳統 DRAM 的傳輸效率，成為了晶片巨頭們競相追逐的「新產品」。 三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，紛紛作出重大的戰略性抉擇：傾盡資源、轉移產能，全力投入 HBM 與新主流 DDR5 的高利潤戰場。 正是這場史無前例的資源大挪移，為被市場認為屬於慘業的記憶體族群，爭取到了寶貴的喘息時機。在 2024 年的大部分時間裡，DDR4 仍背負著前一輪景氣循環所積累的沉重庫存，價格持續低迷。 然而，隨著時間的推移，大廠減產效應浮現，積壓的庫存終於被市場緩慢消化殆盡。

台股昨（8）日在美股漲多回檔、外資轉賣調節下終止連五漲。指數開低震盪走弱，終場收27,063點、跌148點、跌幅0.5%...

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基...

台股9日開盤指數上漲237.93點，開盤指數為27301.61點，早盤漲逾300點，最高來到27,463.1元再創高。台積電（...

AI投資能量仍在快速膨脹。微軟明年資本支出預估成長三成，Meta四成，甲骨文甚至超過四成。雲端巨頭擴張意味對晶片、伺服器、封測與散熱需求不減反增。即使市場擔心出貨下滑，但股價早已反映第4季乃至明年成長潛力。

台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出後，雖黃金價格再創4,071美元歷史新高，...

