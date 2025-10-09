台積電開高25元 台股早盤漲逾300點再創高

台股9日開盤指數上漲237.93點，開盤指數為27301.61點，早盤漲逾300點，最高來到27,463.1元再創高。台積電（2330）開盤價1,440元，上漲25元。

凱基投顧表示，周三台股開低走高、收紅K棒，不但沒有回補周三向上跳空缺口，甚至連5日均線都沒有碰到，經過周二的5754億元的大量後，周三成交金額快速獲得控制，顯示台股回檔過程中賣壓有限，整體盤勢呈現價穩量縮、多頭延續的格局，操作上偏多因應，周三美股台積電ADR上漲3.57%，台股或將再創新高。

波段盤面主流電子股呈現漲多拉回，權值電子台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）整理強度佳，適度整理後仍將是台股上攻的主力。在電子個別族群部份，高階PCB、被動元件、載板、面板近期表現相對強勢或量價控制得宜，指標股或可留意金像電（2368）、國巨（2327）、華新科（2492）、欣興（3037）、南電（8046）、友達（2409）、群創（3481）。

再者，9月營收表現亮眼者，例如創意（3443）、川湖（2059）、鈺邦（6449）、信驊（5274），宜鼎（5289）、威剛（3260）、定穎投控亦盤面焦點。

非金電周三以電器電纜、玻璃陶瓷、塑膠較有表現，電器電纜主要是受惠國際銅價偏多，帶動華新、大亞（1609）漲勢；玻璃陶瓷主軸在高階玻纖布題材的台玻（1802）、富喬（1815），周二突破盤局後，周三延續漲勢；塑膠股則是聚焦台塑（1301）集團，台塑、南亞（1303）、台化（1326），低檔力守季線支撐後，短多或有表現機會。資料來源：XQ載板金融保險被動元件電器電纜

8日美股四大指數收盤：標普500指數上漲39.13點，漲幅0.6%，報6,753.72點；那斯達克綜合指數上漲255.02點，漲幅1.1%，報23,043.38點；道瓊工業指數小跌1.20點，或0.00%，報46,601.78點。

三大法人昨日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.94億元，投信賣超43.35億元；自營商買超（合計）31.26億元，其中自營商（自行買賣）買超25.4億元、自營商（避險）買超5.86億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,165口至6,752口，其中外資淨空單大增6,704口至30,405口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,633口至10,453口。

選擇權未平倉量部分，10月第二周周三結算的大量區買權OI落在27,100點，賣權最大OI落在27,050點；月買權最大OI落在28,100點，月賣權最大OI落在25,600點；全月未平倉量put／call ratio值由1.61下降至1.4，VIX指數下降0.16至23.54。