南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

＊原文時間10月8日。

【文．玩股華安】

記憶體市場，這片曾因供過於求而冰封多年的產業海域，終於在 AI 浪潮的狂風巨浪下迎來了徹底的解凍與復甦。

當全球目光聚焦於 AI 伺服器的極致運算力時，其核心元件，HBM（高頻寬記憶體）因具備數倍於傳統 DRAM 的傳輸效率，成為了晶片巨頭們競相追逐的「新產品」。

三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，紛紛作出重大的戰略性抉擇：傾盡資源、轉移產能，全力投入 HBM 與新主流 DDR5 的高利潤戰場。

正是這場史無前例的資源大挪移，為被市場認為屬於慘業的記憶體族群，爭取到了寶貴的喘息時機。在 2024 年的大部分時間裡，DDR4 仍背負著前一輪景氣循環所積累的沉重庫存，價格持續低迷。

然而，隨著時間的推移，大廠減產效應浮現，積壓的庫存終於被市場緩慢消化殆盡。

進入今年下半年，當產業景氣的轉折點如約而至，供需的天平徹底傾斜。供給端因巨頭們的戰略轉向而產能嚴重不足，需求端卻因工控、網通與大量舊有電腦設備的學校與企業而大量湧現。

兩相作用之下，DDR4 供不應求的現象徹底浮出水面，價格從谷底狂飆而上，甚至出現了通規格的 DDR4 晶片現貨價超越 DDR5 的罕見奇觀。

讓原本想幫自己電腦更換DDR4的消費者，開始考慮直接將DDR4的主機板更換成DDR5的主機板。

DDR4 價格暴漲、NAND 供應吃緊、外資報告再度上修評等，記憶體族群的火熱程度前所未見。

從南亞科的單月轉虧為盈，到群聯單月獲利衝上3.15，華邦電更是成為最大黑馬，股價突破40元整數關卡，創下近24年新高，市場重新吹響了「超級循環」的號角。

南亞科（2408）：融資連續大增、人氣不減

南亞科（2408）被外資點名為亞洲第三大受惠廠，但這波行情的核心並非技術突破，而是 DDR4 缺貨帶動的補庫存需求。

記憶體大廠將資源轉向 HBM，造成 DDR4 產能下降，但舊型設備仍在使用，讓報價快速反彈。

此外，今年也開始具備 DDR5 出貨能力，公司也攜手合作夥伴切入客製化 HBM，目標在 2026 年完成出貨驗證，使市場看見了南亞科的轉機性。

籌碼面也非常火熱，10 月 7 日外資大賣 7,176 張，但融資卻連續第四日大增，近五天合計增加超過 1.6 萬張，融券則呈現下降，且外資近五個交易日中僅買超一日，可能顯示散戶信心強烈、追價意願高。

10月8日雖然在外資連日調節下開低，盤中一度重挫 6%，但中午過後買盤回流，股價拉升至接近平盤作收。即便進入處置交易，人氣仍未降溫。

南亞科雖受惠記憶體報價大漲，帶動股價強攻，但股價長達十年期間價持續在30至100價格之間震盪整理，股價距離十年期間高點越近，投資人也需留意追高風險。

群聯（8299）：NAND控制晶片大廠群聯、獲利跳升

群聯（8299）是本波記憶體多頭中最有基本面支撐的個股之一。NAND Flash 報價持續上行，加上企業級 SSD 滲透率提升，控制晶片需求快速成長。

群聯 8 月自結獲利 6.5 億元，單月 EPS 3.15 元，逼近第二季整季 EPS 3.6元。

籌碼面上，從三大法人買賣超來看，顯示法人更偏好群聯。今日（10/8）股價雖相對抗跌，股價維持在平盤下方震盪，終場仍下跌約 2%。整體而言，群聯的高價位使散戶進場意願有限，但法人的中長線持股穩定，屬於基本面支撐型的整理。

華邦電（2344）：融資券同增！兩階段軋空漲勢！

華邦電（2344）是今年九月最強的黑馬，九月至今股價已經翻倍。主因在於利基型 DRAM、NOR Flash 報價上漲，以及自家 CUBE 架構產品進入 AI 應用題材。

華邦客製化DRAM方案「CUBE」結合台積電先進封裝，未來將應用在機器人、穿戴裝置、車用等領域，且CUBE單價遠高於傳統利基型記憶體，2026年將是華邦電的豐收年。

籌碼火熱，10 月 7 日融資增加 8,826 張、融券增加 7,113 張，多空雙方火力全開。

前幾日（10/3、10/2）融資更分別大增 28,180 與 9,831 張，融券也增加 5,940 與 3,634張。

但在昨日（10/7）盤後出現外資大賣以及指數今日（10/8）跳空開低，也拖累華邦電股價開低後一路震盪，盤中一度下跌近 8%，尾盤以下跌 3% 作收。

投資人需留意，華邦電在 9 月 15 日至 9 月 22 日間也曾出現過融資、融券同步連續大增的情況。當時直到 9 月 23 日融券開始放棄加碼空單後，股價才出現短線修正。

不過，彼時外資與投信仍持續買超，支撐股價回穩。反觀這次，法人已轉為賣超，若融券再度出現投降的跡象，華邦電股價可能面臨比上次更明顯的修正壓力，投資人應留意短線風險。

記憶體人氣不減 法人態度趨於觀望

雖然在 AI 元年初期，南亞科與華邦電未能及時跟上市場趨勢，使營收成長停滯，但經過近兩年的轉型與技術投入，如今終於迎來了轉機。

南亞科藉由 DDR5 量產與 HBM 合作計畫重新獲得關注，華邦電則透過 CUBE 架構產品切入 AI 應用領域，雙雙走出長期低迷的陰影。

然而，法人資金的焦點仍偏向那些實質受惠於 AI 趨勢、獲利數據已經反映在 EPS 上的個股，例如群聯（8299）與威剛（3260）。

前者掌握企業級 SSD 控制晶片市場，後者受惠模組報價上揚，獲利動能都相對明確。

值得留意的是，從近期三大法人在記憶體族群的買賣動向來看，已出現陸續賣股、獲利了結的跡象。這代表短線漲勢已進入資金換手階段。投資人在追逐記憶體族群熱潮的同時，仍須謹慎評估追高風險，並注意籌碼變化與法人態度的轉向。

