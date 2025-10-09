加密貨幣怎麼選？比特幣、以太幣到迷因幣 2025十大熱門幣種全解析

幣圈人氣王大盤點

這幾年，加密貨幣的形象大大翻轉，從早期被視為高風險投機，到現在吸引越來越多人投入投資；台灣也迎來制度化新階段，金管會在9月22日正式公布首批完成洗錢防制登記的業者名單，代表投資人可以更安心地在本土合法交易所進行加密貨幣投資。

2025年，加密市場熱鬧非凡，比特幣再創新高，以太坊、Solana等公鏈幣接力上漲，就連迷因幣也成為話題焦點，像1月17日推出的「川普幣」，短短一小時市值就突破100億美元，雖然後來震盪劇烈，卻依舊引爆市場話題。

加密貨幣能吸引投資人，不只是因為漲跌刺激，而是它本身有幾個亮點：成長空間大、交易去中心化又透明、投資門檻低、和應用場景愈來愈多等。對台灣人來說，比特幣依舊是最熟悉的名字，但越來越多人也在關注以太坊、Solana，甚至是話題十足的迷因幣；不過還是要提醒，在台灣想投資，一定要透過合法、正規的交易所，才不會一不小心被收割。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，根據CoinMarketCap截至2025年9月3日為止，全球市值前30大加密貨幣，調查出「2025年網友討論度最高的加密貨幣TOP 10」，究竟哪些是投資人和網友眼中的人氣王？趕快一起來看看，你關注的幣有沒有上榜！

【網路溫度計DailyView】提醒您

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

No.1 比特幣（BTC）

Freepik

示意圖／Freepik

比特幣被視為加密市場的開路先鋒，由中本聰（Satoshi Nakamoto）在2008年提出，並於2009年正式發行，總量僅2,100萬枚，因稀缺而有「數位黃金」之稱。近年來，從美國到亞洲，加密貨幣以投資門檻低、交易透明與應用場景快速擴張而受到關注，日本及美國部分地區甚至已能直接使用比特幣繳稅或消費。由於總量有限，其價格走勢不僅牽動市場氛圍，有網友認為「因為總量有限，所以有保值的潛力」。

2025年10月7日，比特幣價格衝破12.6萬美元大關，刷新歷史紀錄，投資人討論度再升溫。從全球趨勢來看，虛擬資產市場持續擴張；在台灣，投入投資的人口逐年成長，但目前仍僅約佔總人口的5%，意味著市場潛力仍大。許多還在觀望的投資人，真正需要的不是複雜的工具，而是一個合規、安全、可信賴且簡單易上手的交易平台，來降低進入門檻。

如果你想要一個新台幣可以直接購買加密貨幣的平台，台灣合法落地的加密貨幣交易所HOYA BIT（禾亞數位科技）是第一批通過金管會核准的合法交易平台，投資者可以安心使用並直接用新台幣購買加密貨幣下單。介面設計直觀，能幫助初學者快速完成交易，也讓更多人有機會踏出探索加密資產的第一步。

No.2 以太幣（ETH）

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

如果說比特幣是「數位黃金」，那以太幣就像區塊鏈世界的「汽油」。它本身是以太坊平台的原生加密貨幣，在以太坊這條鏈上，無論是轉帳、買賣NFT、玩遊戲或使用其他服務，都需要花費以太幣作為交易手續費（Gas Fee）。

以太坊的核心特色是「智慧合約」，能讓程式自動執行交易，不必透過中間人。舉例來說，藝術家上架NFT作品，程式會自動處理買賣流程；在金融應用中，借貸也能靠程式完成。正因為這些廣泛用途，以太幣成為僅次於比特幣的第二大加密貨幣，也是支撐整個區塊鏈生態的重要基礎。

No.3 泰達幣（USDT）

泰達幣是一種與美元掛鉤的穩定幣，發行公司承諾以等值的美元或其他高流動性資產作為儲備，維持1 USDT≈1美元的價值。它的設計目的並不是「投資獲利」，而是作為數位資產市場中的穩定支付工具，幫助投資人避開價格大幅波動，方便在不同加密貨幣與交易所之間靈活調度資金。對很多用戶來說，USDT就像「數位化的美元」，提供了一個在全球交易中相對穩定又快速的結算方式。

主管機關近年持續要求業者強化合規，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT也通過金管會洗錢防制登記，展現對投資人資金安全的承諾。不僅如此，HOYA BIT更進一步通過ISO 27001國際資安認證，並與遠東銀行合作將用戶新台幣資金100%置入信託，對投資人而言，選擇在合規的交易所使用USDT，才是真正能兼顧「便利」與「安全」的做法。

No.4 索拉納幣（SOL）

在區塊鏈世界裡，Solana可被比喻成一條超高速的數位高速公路。它之所以快得驚人，關鍵在於結合了歷史證明（Proof of History, PoH）和權益證明（PoS）的混合共識機制，每筆交易都會被蓋上時間戳記，就像發號碼牌一樣，能迅速確定順序。

憑藉這套設計，Solana每秒能處理數千筆交易，速度遠超過以太坊，手續費也相對低廉，因此深受DeFi和NFT玩家喜愛。而支撐這條高速公路運轉的核心，就是它的原生代幣索拉納幣。

雖然Solana在早期曾因網路中斷而備受挑戰，但隨著團隊持續優化基礎設施，網路穩定度已顯著提升。如今的Solana，不僅在效能上具備領先優勢，更逐漸成為機構投資人與開發者眼中的高潛力平台。對投資人而言，SOL不只是高速鏈的代表，更是未來Web3生態中不可忽視的重要資產。

No.5 狗狗幣（DOGE）

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

2013年推出的狗狗幣，是加密市場上第一個迷因幣，原本只是以柴犬迷因圖為標誌的玩笑創作，卻因社群力量的凝聚與馬斯克多次喊話支持，逐漸從惡搞文化演變為真實的投資標的。

除了強大的話題效應，狗狗幣也具備一定的使用基礎。它的交易速度快、手續費低，甚至被部分商家接受作為支付方式，最具代表性的案例就是特斯拉（Tesla），香港官方網站已開放部分商品可使用狗狗幣支付，讓DOGE從迷因走向實際消費場景。

不過，它的價格更多時候還是取決於社群熱度；2024年11月，川普宣布在第二任期成立「政府效率部」，並任命馬斯克與拉馬斯瓦米共同領導，縮寫正好是DOGE，巧合的縮寫立即引發市場聯想與資金湧入，帶動了討論聲量，幣價也再度掀起一波行情。

和其他技術導向的幣不同，狗狗幣靠的是群眾文化，往往一則推文或新聞就能帶動價格飆漲。雖然缺乏明確的技術定位，但它的存在提醒大家，在加密市場裡，「迷因」也能成為投資力量。

No.6 瑞波幣（XRP）

瑞波幣的定位和其他幣種不同，主打跨境支付與銀行間清算，用它轉帳只要幾秒，手續費幾乎可以忽略，被視為具有取代傳統國際匯款系統SWIFT的潛力。

2025年3月2日，美國總統川普在社群媒體上宣布將瑞波幣與比特幣、以太幣、索拉納幣（SOL）和艾達幣（ADA）一同納入「加密貨幣戰略儲備」，消息公布後，瑞波幣當日漲幅超過30%，引發市場熱烈關注，隔日聲量也瞬間推上高峰，當時在這樣的政策背景下，「跟著川普投資」成為市場上討論的話題，網友認為「跟著川普買就對了」。

No.7 幣安幣（BNB）

翻攝FB／Binance

作為全球最大交易所，幣安（Binance）旗下也有自己的原生代幣BNB，是一種典型的「平台幣」；它就像這個龐大數位帝國的「通行證」，最早的功能很單純，就是在平台交易時能享有手續費折扣，後來隨著幣安生態系不斷擴張，BNB角色也越來越多元。

現在，BNB不僅能用來支付手續費，還能在幣安鏈上充當「燃料費」、參與新幣發行，或在部分商店當作日常支付工具，甚至可以質押賺獎勵，讓投資人能邊存邊賺；幣安還設計了「定期銷毀機制」，會定期將一部分幣安幣永久移出市場，創造稀缺性。

No.8 艾達幣（ADA）

在加密世界裡，艾達幣最大的特色，就是背後的Cardano團隊走的是「學術派」路線。它不像其他公鏈急著推新功能，而是先把技術送進學術圈，經過同行評審，就像寫論文一樣，一步一步驗證再推出；這種慢工出細活的方式，雖然進度慢，但換來了更高的安全性與穩定性。

在運作機制上，Cardano用的是「權益證明」（PoS），跟比特幣那種靠大量電腦算力的「工作證明」（PoW）不同；簡單來說，PoS不用浪費一大堆電力，對環境更友善，也更符合現在大家追求的永續。

談到加密貨幣的永續，HOYA BIT也走在很前面！不僅率先全球交易所同時取得ISO 14064-1（組織溫室氣體盤查）和ISO 14067（產品碳足跡盤查）雙認證，從營運端到交易端都實際落實碳盤查；接著更預計推出「綠色比特幣」，讓每筆交易都附上可驗證的減碳數據。這也讓HOYA BIT的角色，不只是交易平台，更是能協助落實ESG的合作夥伴。

HOYA BIT加密貨幣交易所，開啟你的加密投資新體驗！

No.9 USD Coin（USDC）

雖然同樣是與美元1:1錨定的穩定幣，但USDC走的路線和泰達幣（USDT）不同，USDT靠的是「流通廣、使用多」；USDC則主打「合規與透明」，希望用公開的帳目來爭取投資人的信任；這種透明機制，使USDC成為全球最受監管機構與傳統金融機構青睞的穩定幣之一。

USDC是由Circle和Coinbase共同推出，最大的特色就是「帳本攤給大家看」；它的資產會定期由會計師事務所審計並公開報告。

USDC的價值不僅在於與美元掛鉤，更在於它能夠安全地作為資金停泊點與交易媒介。投資人可以透過USDC在不同交易所之間快速轉移資金，降低波動帶來的風險，同時也能享受美元穩定價值的保障。

隨著更多國際機構、支付公司與金融平台採納USDC，它的使用場景正持續擴張，包括跨境支付、去中心化金融（DeFi）、甚至是部分銀行與金融產品的整合。對投資人而言，USDC代表的不只是「一枚穩定幣」，而是一種安全、可信、具備長期發展潛力的數位美元。

No.10 波場幣（TRX）

翻攝X／Sothebys

波場幣是TRON區塊鏈的原生代幣，由孫宇晨創辦。TRON的目標是打造「去中心化娛樂平台」，讓影音、遊戲等內容不必依賴傳統平台，也能直接在區塊鏈上傳播與交易。

TRX主要用來支付交易費、參與投票治理，並支撐TRON上的各種應用，它的交易速度快、手續費低，在跨境支付上也逐漸被應用。

儘管波場具備技術優勢，但其創辦人孫宇晨（Justin Sun）的行事風格，以及部分技術細節的抄襲爭議，都讓它在加密社群中備受討論，像是2024年孫宇晨像曾砸下近2億台幣，買下國際知名藝術作品的「香蕉」，甚至在發布會上公開吃掉，帶起一波網路討論，網友認為「表面上是買香蕉實際上可能還有別的」。

值得注意的是，TRX在全球市場始終保持極高聲量和話題性，一方面來自龐大的用戶基礎與活躍的社群，另一方面也因為其生態系持續擴張，包含去中心化金融（DeFi）、NFT與跨鏈協議等領域；這些不斷擴大的應用場景，讓TRX能在眾多公鏈代幣中維持高度能見度與投資人關注度。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月04日至2025年09月03日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

比特幣ETF是什麼？五大優勢揭密2025投資新趨勢 台灣首檔納入型基金一次看懂

從高股息到主動式ETF！2025投資新時代啟動 債市機會大爆發

紅包、年終怎麼用才聰明？10大熱門投資理財工具 世代焦點揭曉

巴菲特致富關鍵揭密！投資前他總問自己這個關鍵問題

美元跌、IMF示警！10招個人理財術 助力投資者穩渡經濟衰退