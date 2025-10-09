外資轉賣 台股終止連五漲 台積盤後交易站上1,570元

台股昨（8）日在美股漲多回檔、外資轉賣調節下終止連五漲。指數開低震盪走弱，終場收27,063點、跌148點、跌幅0.5%，成交金額萎縮至4,712.7億元。法人表示，收盤點位仍穩守所有短中長期均線之上，多方趨勢未扭轉，仍有高點可期。

台股昨日空方氣盛，指數一度大跌327點至最低26,883點，近期領軍上攻的台積電（2330）、鴻海等大型電子權值股漲多休整，中小型題材股續有資金點火。值得注意的是，台積電有16筆盤後鉅額交易，其中十張為最高成交價1,570元，再寫歷史新高，頗有「仙人指路」意味，預示股價還有走揚空間。

昨日盤面出現兩大特點，一是櫃買指數表現優於加權指數，收265點、漲0.5點、漲幅0.1%，顯示市場買盤有「棄大從小」跡象；二是千金股增至24檔，且漲多跌少，創意漲7.2%最強、精測跌3.4%最弱，其中旭隼漲65元，收在1,045元，重回千金股行列，成為市場焦點。

此外，從期貨價格發現機制觀察台股後勢，台指期7日正價差高達110.05點，昨日收斂至29.32點，顯示賣壓已有一定程度宣洩，也預示短線行情可能進入整理階段，但仍處多頭格局。

法人認為，台股仍有機會再度挑戰歷史新高27,301點，主因技術面上日、周、月KD指標皆維持多頭格局，其中K值有望持續高檔鈍化，顯示短中長線趨勢偏多。隨著台積電、鴻海等重量級企業法說接連登場，預料成為走勢返多的重要催化劑。

三大法人昨日合計賣超153.1億元。其中外資賣超140.9億元，由買轉賣；投信賣超43.4億元，連三賣，累計賣超127.4億元；自營商買超31.2億元，連六買，累積買超386.5億元。八大公股行庫買超15億元，由賣轉買。