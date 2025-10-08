金價再創新高 台指期夜盤由高殺低150點

台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出後，雖黃金價格再創4,071美元歷史新高，美股電子盤漲勢擴大，一度反彈至27,150點，但在買盤後繼無力下，再下殺至27,000點，高低震盪達150點，在晚間9點左右，夜盤指數在27,050點、下跌43點附近遊走。

國際金價在美國政府關門進入第二周、市場避險需求再起中，再寫4,071美元歷史新高，包括布蘭特、紐約輕原油上漲逾1%，WTI西德州反彈近1%，美元指數上漲0.2%中，道瓊電子盤反彈逾百點，那斯達克、標普電子盤也反彈逾0.1%，但台指期夜盤卻在多頭無力追價中，指數由紅翻黑，高低震盪150點。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,420元、平盤附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期下跌0.2%，中型100期貨指數則下跌0.1%。

台股8日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌148點，收27,063點，其中外資現貨賣超140.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加6,704口至30,405口；投信賣超43.3億元，自營商買超31.2億元，三大法合計賣超153億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股開低走穩、收紅K棒，不但沒有回補周三向上跳空缺口，甚至連5日均線都沒有碰到，經過7日的大量後，8日成交金額快速獲得控制，顯示台股回檔過程中賣壓有限，整體盤勢呈現價穩量縮、多頭延續的格局，9月下旬型態高點26,394點沒有失守前，操作上偏多因應。