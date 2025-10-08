快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

金價再創新高 台指期夜盤由高殺低150點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出。圖為示意圖。／聯合報系資料照片
台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出。圖為示意圖。／聯合報系資料照片

台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出後，雖黃金價格再創4,071美元歷史新高，美股電子盤漲勢擴大，一度反彈至27,150點，但在買盤後繼無力下，再下殺至27,000點，高低震盪達150點，在晚間9點左右，夜盤指數在27,050點、下跌43點附近遊走。

國際金價在美國政府關門進入第二周、市場避險需求再起中，再寫4,071美元歷史新高，包括布蘭特、紐約輕原油上漲逾1%，WTI西德州反彈近1%，美元指數上漲0.2%中，道瓊電子盤反彈逾百點，那斯達克、標普電子盤也反彈逾0.1%，但台指期夜盤卻在多頭無力追價中，指數由紅翻黑，高低震盪150點。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,420元、平盤附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期下跌0.2%，中型100期貨指數則下跌0.1%。

台股8日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌148點，收27,063點，其中外資現貨賣超140.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加6,704口至30,405口；投信賣超43.3億元，自營商買超31.2億元，三大法合計賣超153億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股開低走穩、收紅K棒，不但沒有回補周三向上跳空缺口，甚至連5日均線都沒有碰到，經過7日的大量後，8日成交金額快速獲得控制，顯示台股回檔過程中賣壓有限，整體盤勢呈現價穩量縮、多頭延續的格局，9月下旬型態高點26,394點沒有失守前，操作上偏多因應。

台指期 台股

延伸閱讀

金價創新高 南部傳統銀樓買氣夯

高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

台指期 短線續攻高點

台指期夜盤再創高！暫強守27300 有望挑戰2萬8關卡

相關新聞

金價再創新高 台指期夜盤由高殺低150點

台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出後，雖黃金價格再創4,071美元歷史新高，...

台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基...

外資賣超140億元 這檔記憶體股被賣最多、台積遭連二賣 但竟大買群創

台股中斷創高漲勢，8日收27,063.68點， 下跌148.27點，三大法人中僅自營商買超，外資則是賣超140.94億元...

台股創高後面臨高檔震盪 法人提醒以成長搭配高息主題掌握輪動機會

時序甫踏進第4季，台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，攻上27,000點重要新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相...

國票金9月稅後盈餘4.09億元 累計EPS 0.47元

國票金控（2889）8日公布9月份自結稅後盈餘4億948萬元，累計今年1至9月稅後盈餘17億726萬元，較去年同期累計數...

三大法人反手賣超153億元！電子雙雄、13金釵聯手救駕 台股險守兩萬七

台股8日隨美股回落，台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、台達電（2308）、台光電（2383）等電子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。