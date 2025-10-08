快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。（本報系資料庫）
台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。（本報系資料庫）

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基股，呈現「棄大轉小」趨勢，短線輪動操作成為盤面焦點。

今日台股盤面上出現兩大亮點：一是櫃買指數表現優於加權指數，收265點、上漲0.5點、漲幅0.1%；二是千金股數量增至24檔，而多數千金股漲多跌少，創意（3443）大漲7.2%最強、精測（6510）跌3.4%最弱，其中旭隼（6409）股價上漲65元，以1,045元收盤，重回千金股行列，成為市場焦點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，考量三大因素，台股短線走勢面臨整理壓力。首先，美股四大指數表現疲弱，AI相關指標股多跌少漲，抑制多方進場意願。

其次，台股近期沿短期均線走強，近六個交易日累計大漲1,483點，年線及季線與指數正乖離已達近期高點，漲多修正壓力逐步增加；第三，外資雖連續五天加碼，但買超金額逐步縮小，投信持續減碼，加上法人逢高調節，對指數上攻形成牽制，因此買盤呈現「棄大轉小」的操作趨勢。

另外，短線可聚焦於營收表現亮眼、受AI商機帶動且技術面仍偏多的個股；相對地，對於營收不佳或遭法人逆勢調節的個股則宜減碼因應。操作上，可留意AI伺服器、記憶體及軍工等具題材支撐的族群，短線仍有表現空間。

台股 短線

延伸閱讀

2檔台日跨境ETF東京掛牌未滿月 規模倍數成長

外資賣超台股匯出 新台幣再貶1.5分

三大法人反手賣超153億元！電子雙雄、13金釵聯手救駕 台股險守兩萬七

台股創高要緊張？蜜蜂爹「別預設高點」：00905、0050...持續買進跟上漲勢

相關新聞

金價再創新高 台指期夜盤由高殺低150點

台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤反彈帶動下，以27,025點、下跌68點開出後，雖黃金價格再創4,071美元歷史新高，...

台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基...

外資賣超140億元 這檔記憶體股被賣最多、台積遭連二賣 但竟大買群創

台股中斷創高漲勢，8日收27,063.68點， 下跌148.27點，三大法人中僅自營商買超，外資則是賣超140.94億元...

台股創高後面臨高檔震盪 法人提醒以成長搭配高息主題掌握輪動機會

時序甫踏進第4季，台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，攻上27,000點重要新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相...

國票金9月稅後盈餘4.09億元 累計EPS 0.47元

國票金控（2889）8日公布9月份自結稅後盈餘4億948萬元，累計今年1至9月稅後盈餘17億726萬元，較去年同期累計數...

三大法人反手賣超153億元！電子雙雄、13金釵聯手救駕 台股險守兩萬七

台股8日隨美股回落，台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、台達電（2308）、台光電（2383）等電子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。