台股多頭「棄大轉小」資金轉避險族群 短線該如何操作？

台股8日漲多回檔，資金悄悄輪動。法人表示，雖多頭格局未改，但市場買盤明顯從大型權值股轉向低基期績優股、金融股及中小型利基股，呈現「棄大轉小」趨勢，短線輪動操作成為盤面焦點。

今日台股盤面上出現兩大亮點：一是櫃買指數表現優於加權指數，收265點、上漲0.5點、漲幅0.1%；二是千金股數量增至24檔，而多數千金股漲多跌少，創意（3443）大漲7.2%最強、精測（6510）跌3.4%最弱，其中旭隼（6409）股價上漲65元，以1,045元收盤，重回千金股行列，成為市場焦點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，考量三大因素，台股短線走勢面臨整理壓力。首先，美股四大指數表現疲弱，AI相關指標股多跌少漲，抑制多方進場意願。

其次，台股近期沿短期均線走強，近六個交易日累計大漲1,483點，年線及季線與指數正乖離已達近期高點，漲多修正壓力逐步增加；第三，外資雖連續五天加碼，但買超金額逐步縮小，投信持續減碼，加上法人逢高調節，對指數上攻形成牽制，因此買盤呈現「棄大轉小」的操作趨勢。

另外，短線可聚焦於營收表現亮眼、受AI商機帶動且技術面仍偏多的個股；相對地，對於營收不佳或遭法人逆勢調節的個股則宜減碼因應。操作上，可留意AI伺服器、記憶體及軍工等具題材支撐的族群，短線仍有表現空間。