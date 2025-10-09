就市論勢／台積概念股 盤面焦點

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

AI投資能量仍在快速膨脹。微軟明年資本支出預估成長三成，Meta四成，甲骨文甚至超過四成。雲端巨頭擴張意味對晶片、伺服器、封測與散熱需求不減反增。即使市場擔心出貨下滑，但股價早已反映第4季乃至明年成長潛力。

回到台股來看，這波多頭台股坐擁五大關鍵利多。首先，比價效應補漲空間大，台股今年漲幅僅約17.4%，落後日、韓、歐美主要股市，具補漲動能。其次，籌碼部分，外資現貨9月以來明顯買超，全年淨賣超縮至256億元，期貨未平倉空單維持在3萬口附近。

再來是降息預期推升資金行情，市場預期美國10月有望如期降息，壞消息反成資金利多。四，台商匯回資金解鎖，2019年美中貿易戰匯回資金，五年閉鎖期逐步解鎖，但房市管制壓力下，資金流向偏好股市。最後是AI外溢效應，除輝達聯盟，四大CSP及「星際之門」計畫加入，AI熱潮擴散。

這波上漲核心仍繫於台積電（2330）。台積電作為AI伺服器晶圓代工核心，自然受惠最大，加上即將登場的法說，市場關注點不僅在於第4季營運動能、先進製程進度，更在於資本支出態度。

投資建議

台積電、0050、006208等市值型或以台積電為主要成分股的ETF，可持續追蹤。在指數挑戰28,000點甚至3萬點過程中，這些核心持股將是主要受益者。台積電持續走強同時，資金會向外擴散，形成強大「台積電效應」，涵蓋伺服器組裝代工、散熱、PCB及半導體檢測設備、封測、特化材料等，這些都是AI基礎建設擴張直接受益者。

