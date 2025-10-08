外資賣超140億元 這檔記憶體股被賣最多、台積遭連二賣 但竟大買群創

台股中斷創高漲勢，8日收27,063.68點，下跌148.27點，三大法人中僅自營商買超，外資則是賣超140.94億元，統計外資買賣超個股發現，賣超華邦電（2344）70,071張最多，台積電（2330）也遭連二賣，但竟買超群創（3481）26,133張，居買超個股冠軍。

台股早盤以以26,999.82點開低，滑落至27,000點之下，一度下滑至26,883.99點，下跌327.96點，權王台積電領跌，終場收在1,415元，下跌20元，鴻海（2317）、緯創（3231）、台達電（2308）、台光電（2383）等電子股也是一片慘綠，盤面上由聯發科（2454）及金融股領軍抗跌，終場收在27,063.68點，驚險守住27,000點關卡。

統計三大法人賣超153.03億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.94億元，投信賣超43.35億元；自營商買超（合計）31.26億元，其中自營商（自行買賣）買超25.4億元、自營商（避險）買超5.86億元。

統計外資買賣超個股，賣超前十名中，記憶體股占3檔，華邦電遭外資賣超70,071張， 高居外資賣超第一名；力積電（6770）也遭外資賣超31,008張；旺宏（2337）則遭外資賣超7,550張；台積電創高後拉回，外資賣超9,910張，連二賣。