高爾夫球具代工業出貨料谷底回升 三雄9月營收月增逾15%
高爾夫球具代工業9月逐步進入出貨旺季，復盛應用（6670）、明安（8938）和鉅明（8928）8日公布9月營收各為21.57億元、9.94億元、2.85億元；分別有16.9%、15.2%和57.1%月增率。各業者並一致指出，樂觀預期第4季將重返營運高峰。
觀察高球具代工業今年營運變化，各業者步入第2季中期後的出貨量不像去年可達淡季不淡水準，開始恢復往年進入傳統淡季。不過，依據先前美國主要品牌商球具存貨量已回到正常範圍，品牌商相繼啟動新品訂單，並於上月陸續拉貨，帶動代工業9月份業績明顯由谷底翻升。
以龍頭復盛應用來看，9月營收為21.57億元，月增16.9%、年減7.6%；累計今年前九月營收達209.46億元，站上200億元大關，年增7.2%。
明安方面，單月營收9.94億元，月增15.2%、年增7.4%；累計今年前九月營收達106.85億元，站上百億元大關，年增9%。鉅明方面，9月營收2.85億元，月增57.1%、年增90.6%；累計今年前九月營收達23.88億元，年增12.2%。
FB留言