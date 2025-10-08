台股創高後面臨高檔震盪 法人提醒以成長搭配高息主題掌握輪動機會

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，進入第4季，AI絕對是最重要的投資主軸，且為3到5年結構性成長趨勢。圖／聯合報系資料照片

時序甫踏進第4季，台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，攻上27,000點重要新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相關成盤面主流，傳統消費性電子與部分非電族群投資價值也逐步浮現；安聯投信表示，面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）基金經理人施政廷表示，進入第4季，AI絕對是最重要的投資主軸，且為3到5年結構性成長趨勢，尤其是伺服器供應鏈，出貨量呈現爆炸性成長；根據預估2025全年約2.5萬台，2026年預估將達到5~7萬台，增添長期潛在成長動能。

施政廷表示，晶圓代工相關供應鏈，同樣受惠AI對於先進製程需求大幅提升，因符合高階GPU的Good Die（裸晶粒）僅約20-30%，每次線寬微縮都有望帶來約兩至三成單價漲幅而深具成長潛力；其他長期受惠的還包括：電源相關因技術升級有望帶來單瓦售價（ASP）暴增、散熱相關族群，及高階PCB高階多層板等。

不過，施政廷也點出，雖然AI很熱，但傳統消費性電子也不能忽視，尤其第4季有一些正面訊號，像是價值低波動與基本面上修的消費性電子或許有機會表現；此次蘋果新機備貨量上看1億台，值得關注。考量蘋果供應鏈評價已相對合理，第4季如果銷售超預期，相關族群有望享有「成長」「價值」的雙重優勢。

在非電族群部分，施政廷表示，2026世足賽題材提前布局，很多投資人可能沒注意到，2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大、墨西哥舉辦，這是個值得注意的題材，相關傳產有機會雨露均霑；金融股在第4季扮演也有望扮演「穩定器」角色。

在投資建議上，施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期也須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。

