國票金9月稅後盈餘4.09億元 累計EPS 0.47元

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
圖為國票金控大樓外觀。圖／聯合報系資料照片
國票金控（2889）8日公布9月份自結稅後盈餘4億948萬元，累計今年1至9月稅後盈餘17億726萬元，較去年同期累計數增加0.84%，每股稅後盈餘0.47元，9月底每股淨值12.3元。

受美國聯準會自去年以來共降息5碼影響，外幣債券RP成本持續下跌，加以台幣債券持續養券正貢獻，整體債券業務利差轉正，獲利較去年同期顯著成長，票券業務獲利則略為衰退，而股權投資業務獲利亦較去年同期增長，子公司國際票券1至9月累計稅後淨利14億2,944萬元，整體獲利較去年同期成長6.18%。

國票金控表示，上半年受美國川普政府關稅政策變化影響，衝擊全球政經局勢與金融市場表現，股票市場日均量與證券經紀業務市占率均較去年同期低，自營業務獲利表現不如預期，子公司國票證券1至9月獲利8億835萬元，較去年同期減少35.41%，但累計減幅已較前八月收斂。

國票創投子公司則是受惠於下半年全球股市反彈，部份投資部位轉上市，評價及處分利益較去年同期大幅增長，投資本業累計1至9月獲利達2億2,258萬元，較去年同期大幅增長223%。

轉投資大陸孫公司國旺租賃因大陸景氣不佳，增加壞帳提存，成立以來首度本業年度虧損，國旺租賃1-9月累計虧損4,274萬元，而去年成立之國票金租賃營收及獲利則是穩步增長，未來逐漸填補國旺租賃獲利衰退缺口。

