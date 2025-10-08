心元資本第六期基金聚焦AI及人性科技 投資組合總估值超過520億美元

創投業者心元資本（Cherubic Ventures）8日慶祝成立10周年。心元資本創始執行合夥人鄭博仁（Matt Cheng）表示，2024年起募集的第六期資金（Fund VI）著重AI和強調人性的科技新創，包括醫療科技、機器人、無人機等。對於積極想往海外市場的新創業者，鄭博仁表示，AI技術已經是標配，新創出海更要關注在地法規、銷售通路，掌握在地市場的動態。

他表示，目前Fund VI投資多項聚焦產業轉型的關鍵科技。包括美國的Hillbot AI正開發能靈活執行多元任務的智慧機器人；美國的Titan Dynamics以3D列印技術打造新一代無人機，推動戰略級應用；美國的Max AI以AI自動化醫療帳單處理。

針對台灣積極發展的醫療科技，他指出，法規彈性很重要，有助於接近消費者需求的科技產品快速落地應用。

Fund VI在台灣投資了製藥產業新創TherapiAI Innovations（TherapiAI），專注於打造藥廠專屬的AI決策平台，透過開發可實際部署的AI agent，已協助台灣一家CDMO（委託開發暨製造服務廠）將關鍵原料成本降低了90%。TherapiAI也進入日本成立分公司，預計將與CPC細胞廠、學研機構展開合作，進一步驗證AI agent在不同製藥情境下的應用潛力。

心元資本統計，2015年成立並募集首檔基金以來，心元資本十年間已陸續募集5檔基金，總管理資產（AUM）達 4.62億美元，成功完成五件IPO（首次公開發行）與15件M&A（併購案），全球投資組合總估值突破520億美元，成功投資育成多家市值超過10億及100億美元的公司，心元資本是全球最早採用Solo GP（單一合夥人）模式的創投之一，逐步發展為全球募集期數與基金規模皆名列前茅的Solo GP基金。

心元資本已完成投資的代表作也包括美國遠距醫療新星Hims & Hers，如今已於紐約證交所上市，市值突破百億美元；全球物流產業數位轉型領航者Flexport，獲得軟銀願景基金、Shopify投資超過10億美元；美國衛星新創Astranis為台灣首個專屬衛星策略合作夥伴，獲中華電信（2412）投資超過1.15億美元；日本先買後付平台Paidy，最終由PayPal以27億美元併購；也包括台灣首家掛牌的零售全通路SaaS公司91APP 。心元資本是這些公司的最早投資人。