三大法人反手賣超153億元！電子雙雄、13金釵聯手救駕 台股險守兩萬七

台股8日隨美股回落，台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、台達電（2308）、台光電（2383）等電子權值要角一片綠海，大盤指數最低下探至26,883.99點、最高也僅達27,110.43點，整場落於低檔震盪，盤面倚靠股王信驊（5274）收歷史新高5,640元、聯發科（2454）續彈帶隊IC設計族群、以及富邦金（2881）領13金控，聯袂抗空，終場指數下跌148.27點、收27,063.68點，驚險守住2萬7千關，成交值縮減至4,525.08億元；三大法人止步連5日來的買超，反手調節153.03億元，僅自營商繼續連6買。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超140.94億元，投信賣超43.35億元；自營商買超（合計）31.26億元，其中自營商（自行買賣）買超25.4億元、自營商（避險）買超5.86億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有9檔，電子族群通包，股價僅創意（3443）、力積電（6770）收高，其餘皆跌。依序為：台積電324.96億元，股價跌1.39%、收1,415元；富喬（1815）189.38億元，股價跌2.28%、收72.9元；華邦電（2344）189.26億元，股價跌3.28%、收41.25元；金居（8358）180.22億元，股價跌5.26%、收243元；緯創118.05億元，股價跌3.53%、收150.5元；創意115.13億元，股價漲7.22%、收1,485元；力積電114.21億元，股價漲3.68%、收31元；台達電114.05億元，股價跌0.61%、收981元；鴻海108.85億元，股價跌1.53%、收225元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有7檔，記憶體族群仍穩居人氣冠亞軍，股價表現3漲4跌。依序為：華邦電成交465,547張，力積電成交383,548張；華新（1605）成交295,015張，股價漲7.75%、收29.9元；台玻（1802）成交255,589張，股價漲3.6%、收31.65元；富喬成交251,324張；元大台灣50（0050）成交112,256張，股價跌0.89%、收61.15元；華東（8110）成交100,408張，股價跌0.21%、收23.3元。