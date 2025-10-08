緯創7日股價創高 曇花一現還是整裝待發？

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）股價在7日創新高後，8日便隨著大盤順勢回檔，一度跌逾半根跌停板，不過隨著盤勢穩定，緯創股價再度回到150元以上，量能維持穩定。同時8日早上高盛出具一份報告，認為超微（AMD）和OpenAI的最新合作，緯創會是主要受惠者之一，因此將目標價從169元調升至188元。

高盛指出，緯創作為AMD GPU模組與基板的唯一供應商，隨著AMD成為這場AI伺服器軍備競賽的有力競爭者之一，緯創將會有新的成長動能來源。除此之外，xAI也在持續擴建資料中心，其採購對象戴爾的主要代工廠商也正是緯創，能同步推升緯創出貨動能。

而子公司緯穎（6669）也有好消息傳出，根據摩根士丹利的通路訪查，認為緯穎除了原先為亞馬遜提供的整機櫃組裝服務以外，有機會往上游切入，在主機板、UBB組裝上有進一步的合作，增添成長動能。在母子公司的齊心協力下，後續行情仍可期待。

緯創 AMD AI

