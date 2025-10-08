創意逆勢強攻收高7.22% 買盤尾盤急拉、收1,485元

台股8日出現回檔，加權指數終場下跌148點，然而ASIC大廠創意（3443）不受大盤氣氛影響，盤中在買盤點火下一路走強，收1,485元、上漲100元、漲幅7.22%，成交量7,978張。

盤面觀察，創意早盤以1,410元開出，一度回測1,390元，但逢低買盤迅速進駐，股價沿5分K緩步墊高；午盤後買盤明顯加速，尾盤急拉把股價推升至當日最高點1,495元，成交金額放大至114.81億元。

法人解讀，強勢主因在於市場延續昨日營收與在手訂單能見度的正面解讀，AI／HPC相關ASIC需求成為資金回流焦點；同時本季新案流片（tape-out）與備貨節奏可望支撐評價回補。即便大盤在低位區震盪，資金仍聚焦具明確成長曲線的設計服務族群，創意遂成盤面抗跌指標。