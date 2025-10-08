台股收盤下跌148點守住2萬7千點 台積電收低20元

台股今（8）日收盤下跌148.27點，終場以27，063.68點作收，成交量4，525.08億元；台積電（2330）收盤價1，415元，下跌20元，跌幅1.39%。

今日成交金額大且走高為：創意（3443）、力積電、華新（1605）、台玻（1802）、光聖（6442）、定穎投控、南電（8046）及華通（2313）；成交金額大且疲軟者則為：富喬（1815）、華邦電（2344）、金居（8358）、緯創（3231）、鴻海（2317）、群聯（8299）、台光電（2383）、神達（3706）及緯穎（6669）。

第一金投顧表示，Open AI 與 AMD 達成晶片供應及認股權協議的雙贏策略，同時也使市場更確信 AI 的高成長動能不減，中秋節後首個交易日在台積電、記憶體等電子族群領漲下，帶動台股再創新高，目前多方氣勢如虹，持續順勢操作 AI、記憶體、PCB 等主流股，以及下周台積電將召開法說，相關的設備、特化族群外，低基期傳產股亦可留意落後補漲機會。

長線上，回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待 AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，隨著 AI 應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先佈局績優權值股，長線上 AI 仍是 2025年的成長主旋律，因此選股上仍以有成長動能的產業為主，持續關注關稅動態變化之外，目前以 AI 相關展望最明確，成長性也最好。

2025 年有成長動能的企業將是資金持續關注的對象，而其他消費性產品，像是PC 及手機，雖然 2025 年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有 AI，特別是伺服器相關，隨著 AI 應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠。

中長期而言，以 AI 伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，研究部對 AI 後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，包括 IC 設計、 PC/NB/Server組裝、光通訊，IC 設計主要看 ASIC 族群，CSP 業者自研 AI 晶片，ASIC 廠商將受惠，還有手機晶片 IC、PC 週邊 IC 也有間接受惠。

AI 終端裝置換機潮及規格提升，光通訊方面，由於 AI 伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。

傳產股短線則可留意玻璃陶瓷、電器電纜、油電燃氣、塑膠等表現強勁之族群，中長線仍舊為原物料、車用、綠能重電成長股。

選股上依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期 AI 權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。

短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，長線上，聚焦持續成長產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線佈局，並嚴控持股水位與風險。