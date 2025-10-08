台股5天急漲1,631點後休息 分析師點名這兩族群可以買

台股從教師節連假過後連5漲，短短5個交易日指數狂漲1,631.63點，且衝上27,000點關卡，寫下歷史新高，不過，8日則是開低下跌出現休息，在指數位居高檔下，該如何選股？分析師認為，大盤指數拉回主要是受到美股及甲骨文的拖累，但因蘋果新機銷售大好，點名看好台股蘋概股有機會表現， 尤其是PA三雄值得留意， 另外CCL的上下游也可以關注。

甲骨文公司（Oracle）7日盤中一度重挫7%，收盤大跌2.5%，收在284.24美元，原因是有報導指出，該公司雲端運算業務的利潤率低於華爾街多數預期；根據科技新聞網站「The Information」引用公司內部文件的報導，甲骨文在截至8月的一季，靠出租配備有輝達晶片的伺服器，創造約9億美元營收，但毛利僅約1.25億美元，毛利率約14%，遠低於甲骨文整體約70%毛利率。

甲骨文大跌，輝達股價也一度下滑0.6%，收盤下跌0.25%，以185.04美元收盤，美股7日收盤下跌，台股8日也受到拖累，早盤以26,999.82點開低，滑落至27,000點之下，一度下滑至26,883.99點，下跌327.96點， 盤中力守27,000點的企圖強烈。

統計台股從9月26日的25,580.32點往上急拉，短短5個交易日衝到27,211.95點，上漲1,631.63點， 寫下收盤指數新高， 盤中更曾創下27,301.42點的新高紀錄；不過， 8日出現休息的走勢，主要由權王台積電（2330）領跌，另外，多數AI股也是下跌的表現。

證券分析師張陳浩表示，在甲骨文的拖累下，美股下跌，且對AI股造成影響， 主要是美股也是位居高檔，容易受到消息的影響，但以台股來說，在Fed啟動降息循環之下， 熱錢效應才剛剛開始，預估今年加上9月的降息合計將有3次的降息， 明年則可能再降息4次，在10月降息之後，流入的熱錢將會更多。

張陳浩強調，目前在選股上可以留意蘋概股，以大立光（3008）在9月營收公布後推升股價表態來看，看好9月營收交出月增及年增的PA三雄，包括穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455），除了有蘋果新機題材， 同時也兼具AI資料中心的需求， 尤其是價格仍在地板上的穩懋，更值得留意。

張陳浩同時還點名CCL上下游的4檔個股，包括台燿（6274）、聯茂（6213）、金居（8358）及富喬（1815），也是可以關注的標的。