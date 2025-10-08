金融撐盤 加權指數漲多拉回 力守27,000點大關

昨日美股四大指數均收黑，其中以費半指數下跌2.0%最重，也拖累台股8日開低。盤中最低下跌327點至26,883點。台積電（2330）盤中最低下跌30元至1,405元壓盤，幸好金融力守漲勢撐盤，也讓加權指數雖然出現漲多拉回，盤中仍能力守27,000點大關。

永豐期貨分析，連假結束後，台股在美股強勁反彈與OpenAI與AMD簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，出現明顯補漲行情，強勢突破短線壓力區，市場氣氛全面轉多。

OpenAI與AMD的合作象徵AI運算生態鏈進入新階段，AMD獲得長期晶片訂單與技術綁定，市場解讀為AI供應鏈將重回主流，台股相關概念股如晶圓代工、高速傳輸、伺服器與散熱族群同步噴出，技術面上月線與季線完成黃金交叉，形成多方主控格局。

永豐期貨指出，從籌碼結構來看，外資在連假期間透過美股ADR布局AI與半導體題材，昨日開盤後明顯回補台股權值部位，帶動指數快速墊高。

短線指數強勢反彈後雖可能面臨獲利了結賣壓，但整體多頭趨勢明確，指數有機會延伸挑戰28,000點整數關卡。

需留意的是，28,000點區間屬技術性壓力區，若成交量無法有效放大或AI族群出現漲多拉回，可能造成短線震盪整理，但只要指數不跌破26,500點支撐，多頭結構仍可維持不變。

整體而言，市場資金焦點重新集中於AI與半導體主軸，短期多頭動能充足，盤勢有望朝向高檔區間震盪墊高，操作上可順勢偏多看待。