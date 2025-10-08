快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

昨日美股四大指數均收黑，其中以費半指數下跌2.0%最重，也拖累台股8日開低。盤中最低下跌327點至26,883點。台積電（2330）盤中最低下跌30元至1,405元壓盤，幸好金融力守漲勢撐盤，也讓加權指數雖然出現漲多拉回，盤中仍能力守27,000點大關。

永豐期貨分析，連假結束後，台股在美股強勁反彈與OpenAI與AMD簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，出現明顯補漲行情，強勢突破短線壓力區，市場氣氛全面轉多。

OpenAI與AMD的合作象徵AI運算生態鏈進入新階段，AMD獲得長期晶片訂單與技術綁定，市場解讀為AI供應鏈將重回主流，台股相關概念股如晶圓代工、高速傳輸、伺服器與散熱族群同步噴出，技術面上月線與季線完成黃金交叉，形成多方主控格局。

永豐期貨指出，從籌碼結構來看，外資在連假期間透過美股ADR布局AI與半導體題材，昨日開盤後明顯回補台股權值部位，帶動指數快速墊高。

短線指數強勢反彈後雖可能面臨獲利了結賣壓，但整體多頭趨勢明確，指數有機會延伸挑戰28,000點整數關卡。

需留意的是，28,000點區間屬技術性壓力區，若成交量無法有效放大或AI族群出現漲多拉回，可能造成短線震盪整理，但只要指數不跌破26,500點支撐，多頭結構仍可維持不變。

整體而言，市場資金焦點重新集中於AI與半導體主軸，短期多頭動能充足，盤勢有望朝向高檔區間震盪墊高，操作上可順勢偏多看待。

AI 台股 美股

相關新聞

台股收盤下跌148點守住2萬7千點 台積電收低20元

台股今（8）日收盤下跌148.27點，終場以27，063.68點作收，成交量4，525.08億元；台積電（2330）收盤...

3年期美債殖利率微幅下滑、「2因素」撐盤 辣媽：政府關門消息影響會放大

美國公債週二（10月7日）上漲，延續近期溫和的漲勢，這次標售的三年期國債，結果優於預期，發行金額：580億美元、得標利率：3.576%。比投標截止前市場報價低近1個基點，代表投資人對於債券需求強勁。

台積電開低25元 台股早盤跌逾300點破2萬7千點

台股8日開盤指數下跌212.13點，開盤指數為26,999.82點，早盤跌逾300點，最低來到26,892.3元。台積電...

台股5天急漲1,631點後休息 分析師點名這兩族群可以買

台股從教師節連假過後連5漲，短短5個交易日指數狂漲1,631.63點，且衝上27,000點關卡，寫下歷史新高，不過，8日...

金融撐盤 加權指數漲多拉回 力守27,000點大關

昨日美股四大指數均收黑，其中以費半指數下跌2.0%最重，也拖累台股8日開低。盤中最低下跌327點至26,883點。台積電...

跌多反有撐？電子權值4巨頭 聯發科獨挑大樑逆風站回10日線

台股8日隨美股翻黑，大盤頻頻回測兩萬七千關，四大電子權值股中，僅聯發科（2454）力守平盤之上，並帶動矽創（8016）、...

