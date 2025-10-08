跌多反有撐？電子權值4巨頭 聯發科獨挑大樑逆風站回10日線

台股8日隨美股翻黑，大盤頻頻回測兩萬七千關，四大電子權值股中，僅聯發科（2454）力守平盤之上，並帶動矽創（8016）、矽統（2363）、力旺（3529）、創意（3443）、立積（4968）等IC設計族群個股逆勢走強。

聯發科股價自9月中旬衝上波段高點1545元後，調節賣壓持續增強，接連跌破5日線、10日線、月線。尤其日前市場評估恐遭遇三大逆風，包括5G SoC毛利率恐持續下滑、Meta AI ASIC專案中的勝出機率降低、台積電（2330）3奈米晶圓漲價將帶來成本壓力，故遭多家外資陸續調降評等與目標價。其中，一家美系外資更於一周內兩度調降聯發科目標價至1,388元。利空衝擊其股價一路探低至1280元，若以1545元前高計算，波段跌幅達約17%，外資也已連13日累計賣超34,668張。

惟時序進入10月後，股價逐步回穩，近日在大盤創高之際，順勢收復1300元關卡及5日線，今日更逆風站上10日線，成為電子權值巨頭撐盤要角。

產業佈局上，聯發科與高通的競爭焦點已從傳統手機領域，擴大至具備邊緣AI運算能力的PC市場。 面對高通已在Arm架構PC晶片領域展開佈局，聯發科正積極尋求差異化超車機會。繼先前宣布與輝達（NVIDIA）合作推出應用於超級個人AI電腦（Super AI PC）的GB10晶片後，市場傳出雙方將進一步深化合作，共同開發新款PC晶片，以期快速搶佔市場份額。