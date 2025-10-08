快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

3年期美債殖利率微幅下滑、「2因素」撐盤 辣媽：政府關門消息影響會放大

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國公債週二（10月7日）上漲。美債示意圖／路透
美國公債週二（10月7日）上漲。美債示意圖／路透

三年期美債標售熱絡 殖利率小幅下滑

美國公債週二（10月7日）上漲，延續近期溫和的漲勢，這次標售的三年期國債，結果優於預期，發行金額：580億美元、得標利率：3.576%。比投標截止前市場報價低近1個基點，代表投資人對於債券需求強勁。

市場需求受到兩項因素支撐：一個是過去一個月殖利率已顯著上升，吸引利差買盤。

第二個因素是，市場普遍預期Fed會在今年10月與12月降息

政府停擺第七天 數據缺席下「消息行情」放大

這段期間多數經濟數據無法如期公布，市場對成長與通膨的預期缺乏即時依據，其他國際事件對債市的影響會被放大。

例如在週二標售前，市場受到日本與法國政治情勢改變影響，10年期公債期貨成交量飆高。

三年期公債標售結果優於預期，未來兩天，將持續關注週三週四10年、30年公債標售。

目前市場主流的預期仍是，年底前聯準會將降息兩次，總共是兩碼。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

公債 降息 通膨 聯準會

相關新聞

3年期美債殖利率微幅下滑、「2因素」撐盤 辣媽：政府關門消息影響會放大

美國公債週二（10月7日）上漲，延續近期溫和的漲勢，這次標售的三年期國債，結果優於預期，發行金額：580億美元、得標利率：3.576%。比投標截止前市場報價低近1個基點，代表投資人對於債券需求強勁。

台積電開低25元 台股早盤跌逾300點破2萬7千點

台股8日開盤指數下跌212.13點，開盤指數為26,999.82點，早盤跌逾300點，最低來到26,892.3元。台積電...

跌多反有撐？電子權值4巨頭 聯發科獨挑大樑逆風站回10日線

台股8日隨美股翻黑，大盤頻頻回測兩萬七千關，四大電子權值股中，僅聯發科（2454）力守平盤之上，並帶動矽創（8016）、...

全真瑜珈倒閉...世界健身（2762）、柏文（8462）受惠轉約？專家：短線題材

全真瑜珈健身（TRUE YOGA FITNESS）在台灣深耕近20年，曾以瑜珈氛圍與「終身黑卡」制度打響名號。然而在疫情衝擊、經濟疲弱與租金壓力下，最終於2025年10月1日宣布全面停業，會員申訴累積超過150件，也再度凸顯「預收長期費用」模式的潛藏風險。 相較之下，世界健身-KY（2762）與柏文（8462，健身工廠）主要採取年約制，但付款方式以月繳為主，現金流結構與全真不同。儘管全真倒閉消息引發市場資金迅速聯想「轉單效應」，推升昨日（9/30）法說會的世界健身-KY股價漲停，柏文亦受資金追捧，但背後的產業結構與財務現況，遠比短線題材更為複雜。

甲骨文拖累科技股美股收盤盡墨 台股AI族群受關注

市場關注美政府關門與法國政局，甲骨文（Oracle）毛利率雜音對AI熱潮潑冷水，美股7日收盤盡墨，輝達股價下跌0.27%...

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

高市早苗開啟新的變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。