3年期美債殖利率微幅下滑、「2因素」撐盤 辣媽：政府關門消息影響會放大

三年期美債標售熱絡 殖利率小幅下滑

美國公債週二（10月7日）上漲，延續近期溫和的漲勢，這次標售的三年期國債，結果優於預期，發行金額：580億美元、得標利率：3.576%。比投標截止前市場報價低近1個基點，代表投資人對於債券需求強勁。

市場需求受到兩項因素支撐：一個是過去一個月殖利率已顯著上升，吸引利差買盤。

第二個因素是，市場普遍預期Fed會在今年10月與12月降息。

政府停擺第七天 數據缺席下「消息行情」放大

這段期間多數經濟數據無法如期公布，市場對成長與通膨的預期缺乏即時依據，其他國際事件對債市的影響會被放大。

例如在週二標售前，市場受到日本與法國政治情勢改變影響，10年期公債期貨成交量飆高。

三年期公債標售結果優於預期，未來兩天，將持續關注週三週四10年、30年公債標售。

目前市場主流的預期仍是，年底前聯準會將降息兩次，總共是兩碼。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。